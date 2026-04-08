Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban



A NAV a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátását indítványozta az Osztrák Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak.



A nyomozáskor több arra utaló bizonyíték keletkezett, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított negyvenmillió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint kilenc kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint

a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállításkor egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV visszautasította a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videós dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel – írta meg a Blikk.