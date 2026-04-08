Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban

Az aranykonvoj által szállított milliók akár terroristákhoz is kerülhettek volna, az ügyben tovább folytatódnak a vizsgálatok
A NAV szerint komoly kérdéseket vet fel az úgynevezett ukrán „aranykonvoj” ügye. A Magyarországon áthaladó készpénzszállítmányok háttere nem tisztázott, miközben több tízmillió dollár és euró eredete is gyanús. A hatóság most egy videófelvételt is közzétett, melyen egy korábbi ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy dokumentumokat hamisít egy benzinkút mellékhelyiségén.
2026. április 08., szerda 08:51
A Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben

a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.

Az eljárás során március elején megállítottak egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatták, és több forrásból szereztek be információkat az ügyről.

Az ukrán aranykonvojban szállított készpénzről többek között megállapították a pénzügyi nyomozók:

  • a páncélozott járművekben kizárólag frissen nyomtatott, korábban forgalomba nem került euró- és dollárbankjegyek voltak,
  • az euróbankjegyek az olasz jegybankból származnak,
  • a szállításban az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is szerepet játszott.


A NAV a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátását indítványozta az Osztrák Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak.


A nyomozáskor több arra utaló bizonyíték keletkezett, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított negyvenmillió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint kilenc kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint

a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállításkor egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV visszautasította a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videós dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel – írta meg a Blikk.

Kitálalt egy volt ukrán ügynök

Exkluzív interjút adott a Tényeknek egy korábbi ukrán titkos ügynök, akinek állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra. A férfi megdöbbentő részletességgel mesélt Ukrajna magyarországi terveiről, beavatkozási kísérleteiről.

Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: MTI

 

