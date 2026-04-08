Lázár János: a legfontosabb választás következik
Leleplező videó: valóban korrupciós pénzt szállítottak az ukrán aranykonvojban
A Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben
a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.
Az eljárás során március elején megállítottak egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatták, és több forrásból szereztek be információkat az ügyről.
Az ukrán aranykonvojban szállított készpénzről többek között megállapították a pénzügyi nyomozók:
- a páncélozott járművekben kizárólag frissen nyomtatott, korábban forgalomba nem került euró- és dollárbankjegyek voltak,
- az euróbankjegyek az olasz jegybankból származnak,
- a szállításban az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is szerepet játszott.
A NAV a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátását indítványozta az Osztrák Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak.
A nyomozáskor több arra utaló bizonyíték keletkezett, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított negyvenmillió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint kilenc kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint
a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállításkor egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.
A NAV visszautasította a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videós dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel – írta meg a Blikk.
Kitálalt egy volt ukrán ügynök
Exkluzív interjút adott a Tényeknek egy korábbi ukrán titkos ügynök, akinek állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra. A férfi megdöbbentő részletességgel mesélt Ukrajna magyarországi terveiről, beavatkozási kísérleteiről.
