Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita kolostor és a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének látogatására - közölte Magyar Péter miniszterelnök péntek kora délután Facebook-oldalán.
2026. május 15., péntek 18:04
A kormányfő azt írta:

néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére a Karmelita Palota és a luxusminisztérium látogatására.

Rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre

- közölte.

Magyar Péter pénteken élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte: hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is.

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

