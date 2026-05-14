Gajdos László: az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme

Gajdos László hangsúlyozta: minden segítséget megadnak az azbesztszennyezés megszüntetéséhez, legyen annak megoldása a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer. Azt, hogy melyik megoldást választják, a miniszter még nem tudta megmondani, de szavai szerint az egyes helyszíneken akár el is térhetnek egymástól a megoldások.

Egyelőre állapotfelmérés zajlik, ezt a kérdést csak úgy lehet megnyugtatóan megoldani, ha feltárunk minden körülményt

- tette hozzá.

Elmondása szerint nem csupán Vas megye több települését, köztük Szombathelyet és Kőszeget érinti a szennyezés, hanem Zala megyét és Győr-Moson-Sopron megyét, például Sopront is.

Gajdos László hangsúlyozta: azzal, hogy első útja miniszterként a térségbe vezetett, jelezni kívánta, hogy kiemelt fontosságúnak tartják és mindenképp a lehető leggyorsabban meg kívánják oldani a kialakult problémát.