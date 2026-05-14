Gajdos László: az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme
Gajdos László hangsúlyozta: minden segítséget megadnak az azbesztszennyezés megszüntetéséhez, legyen annak megoldása a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer. Azt, hogy melyik megoldást választják, a miniszter még nem tudta megmondani, de szavai szerint az egyes helyszíneken akár el is térhetnek egymástól a megoldások.
Egyelőre állapotfelmérés zajlik, ezt a kérdést csak úgy lehet megnyugtatóan megoldani, ha feltárunk minden körülményt
- tette hozzá.
Elmondása szerint nem csupán Vas megye több települését, köztük Szombathelyet és Kőszeget érinti a szennyezés, hanem Zala megyét és Győr-Moson-Sopron megyét, például Sopront is.
Gajdos László hangsúlyozta: azzal, hogy első útja miniszterként a térségbe vezetett, jelezni kívánta, hogy kiemelt fontosságúnak tartják és mindenképp a lehető leggyorsabban meg kívánják oldani a kialakult problémát.
Elmondta, csütörtökön Nemény Andrással, Szombathely polgármesterével és szakemberekkel egyeztetett, találkozójukon ott volt a régió több tiszás országgyűlési képviselője, Rápli Róbert, Strompová Viktória, Horváth Nándor Zsolt, valamint Hallerné Nagy Anikó az Országgyűlés alelnöke is, akikkel együtt dolgozik a megoldáson.
A miniszter kitért arra, hogy a veszély elhárítása után a felelősöket is meg kell találni. Szavai szerint az állam most finanszírozza a felmerülő költségeket, de azt később a felelősökre fogják hárítani.
Felidézte, hogy Ausztriában több olyan kőbányát is bezártak korábban, ahonnan azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett Magyarországra, de tudomása szerint egy bánya még nyitva van.
Elmondta, eddig háromszáz helyszínről érkezett jelzés.
Olyan ez mint egy vírus, egyre több jelzés érkezik, ezért megfontoljuk azt is, hogy milyen módon tudjuk leállítani a további kőzúzalék szállításokat Ausztria irányából
- fogalmazott.
Gajdos László szerint magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell, milyen körülmények között kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett, erősen egészségkárosító építőanyag.
Nemény András (Éljen Szombathely) polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: nagyra értékeli, hogy a miniszter első vidéki útja Szombathelyre vezetett.
Elmondta, hogy tájékoztatták a tárcavezetőt az önkormányzat eddig megtett lépéseiről. Ezek közé sorolta a lakosság tájékoztatását, a locsolás elrendelését, a forgalomkorlátozásokat, illetve próbaként a terület bitumenes kezelését, ami ideiglenesen megakadályozza a kiporzást.
Nemény András kijelentette: bíznak abban, hogy az új kormány segíteni fog, gyors, hatékony és hosszútávú megoldás születik.
