Elítélték Matthew Perry drogfutárát, kiderült hány évet kapott

Két év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, akit összefüggésbe hoztak a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek a túladagolásos halálával. A színészt 2023 októberében holtan találták dél-kaliforniai hátsó udvari jakuzzijában. Halálát a ketamin akut hatásai okozták - írja a BBC.

Erik Fleming, a Perry halála után vád alá helyezett öt személy egyike, egy Los Angeles-i nőtől szerezte be a sebészeti altatáshoz használt ketamint, akit a "Ketamin királynőnek" nevezett, és azt a színésznek szállította. Az 56 éves drogtanácsadó 2024 augusztusában bűnösnek vallotta magát ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben. Ekkor egy szövetségi bíró Fleminget három év felügyelt szabadlábra helyezés és 200 dolláros pénzbírság megfizetésére is ítélte.

Most az ügyészek két és fél év börtönbüntetést kértek Flemingre, míg védőcsapata enyhébb, három hónap börtönbüntetést és kilenc hónap bentlakásos drogkezelő intézményben töltött időt kért. A vádlott szerdán a bíróságon Sherilyn Peace Garnett bírónak elmondta: „Ez egy igazi rémálom, amiből nem tudok felébredni. Kísértenek a hibáim, amiket elkövettem.”

A bírósági megjelenése előtt benyújtott dokumentumban Fleming ügyvédei azt állították, hogy „óriási erőfeszítéseket tett, hogy jóvátegye bűnös cselekedetét”.