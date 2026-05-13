Napokig bolyongott étlen-szomjan egy 5 éves, videón a mentőakció
Még hétfőn tűnt el egy 5 éves kisfiú, aki az édesapjával a romániai Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén tartózkodott. A férfi a villanypásztort javította, mikor eltűnt mellőle a gyermek - számolt be róla a Maszol.
A kicsi eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, a keresés azonnal megkezdődött.
A fiút végül egy erdős területen találták meg szerdán, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahonnan elkószált. Több mint 450 ember kereste.
A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoztak. A keresés erdős területeken és a település külterületének nehezen megközelíthető részein is zajlott.
A gyermeket végül a Belügyminisztérium Légiforgalmi Főfelügyelősége (IGAv) helikopterének hőkamerája segítségével észlelték.
Tekintettel arra a területre, ahol a gyermek tartózkodik, annak érdekében, hogy minél gyorsabban és biztonságos körülmények között mentsék ki, a brassói SMURD helikoptert irányították a helyszínre, amely csörlő segítségével emelte ki a gyermeket
– közölte az IGAv.
Ezzel egy időben Szeben megyei katasztrófavédelmi arról tájékoztatta a lapot, hogy orvosok is a helyszínre siettek, akik megvizsgálták a kisfiút.
Egészségi állapota stabil. A helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából
– közölte a Román Rendőrség.
Amikor a gyermeket leemelték a helikopterről, és a várakozó mentőautóba vitték, a mentők tapssal és örömkönnyekkel fogadták.
„Vizes, átfázott, de jól van”
– mondta az egyik szakember.
Nyitókép: Román Rendőrség
