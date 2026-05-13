Napokig bolyongott étlen-szomjan egy 5 éves, videón a mentőakció

Még hétfőn tűnt el egy 5 éves kisfiú, aki az édesapjával a romániai Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén tartózkodott. A férfi a villanypásztort javította, mikor eltűnt mellőle a gyermek - számolt be róla a Maszol.

A kicsi eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, a keresés azonnal megkezdődött.

A fiút végül egy erdős területen találták meg szerdán, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahonnan elkószált. Több mint 450 ember kereste.

A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoztak. A keresés erdős területeken és a település külterületének nehezen megközelíthető részein is zajlott.

A gyermeket végül a Belügyminisztérium Légiforgalmi Főfelügyelősége (IGAv) helikopterének hőkamerája segítségével észlelték.