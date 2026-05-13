Napokig bolyongott étlen-szomjan egy 5 éves, videón a mentőakció

Még hétfőn veszett nyoma.
2026. május 13., szerda 18:48
Még hétfőn tűnt el egy 5 éves kisfiú, aki az édesapjával a romániai Alsósebes (Sebeșu de Jos) szélén tartózkodott. A férfi a villanypásztort javította, mikor eltűnt mellőle a gyermek - számolt be róla a Maszol.

A kicsi eltűnését hétfő este jelentették a 112-es segélyhívón, a keresés azonnal megkezdődött. 

A fiút végül egy erdős területen találták meg szerdán, körülbelül 2 kilométerre attól a helytől, ahonnan elkószált. Több mint 450 ember kereste. 

A terepen rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők, önkéntesek és speciálisan kiképzett kutyás egységek dolgoztak. A keresés erdős területeken és a település külterületének nehezen megközelíthető részein is zajlott.

A gyermeket végül a Belügyminisztérium Légiforgalmi Főfelügyelősége (IGAv) helikopterének hőkamerája segítségével észlelték.

 

Tekintettel arra a területre, ahol a gyermek tartózkodik, annak érdekében, hogy minél gyorsabban és biztonságos körülmények között mentsék ki, a brassói SMURD helikoptert irányították a helyszínre, amely csörlő segítségével emelte ki a gyermeket

 – közölte az IGAv.

Ezzel egy időben Szeben megyei katasztrófavédelmi arról tájékoztatta a lapot, hogy orvosok is a helyszínre siettek, akik megvizsgálták a kisfiút.

Egészségi állapota stabil. A helyszínen orvosi ellátásban részesült, és kórházba szállítják további kezelés céljából

 – közölte a Román Rendőrség. 

Amikor a gyermeket leemelték a helikopterről, és a várakozó mentőautóba vitték, a mentők tapssal és örömkönnyekkel fogadták. 

„Vizes, átfázott, de jól van” 

– mondta az egyik szakember.


Nyitókép: Román Rendőrség

 

