Fegyveresek törtek be egy raktárépületbe, majd nyomtalanul eltűntek a hatalmas zsákmánnyal

Filmekbe illő fegyveres rablás rázta meg Komárom Harcsás városrészét Szlovákiában: ismeretlen támadók rohantak le egy raktárépületet, ahol négy embert megkötöztek, majd fegyverrel fenyegetve kifosztottak – számolt be kedden a Paraméter.

Az elkövetők közül többen egyenruhát vagy fekete taktikai öltözetet viseltek, és egyesek vámosnak adhatták ki magukat. A fegyveresek a bent tartózkodó személyektől elvették az irataikat és pénztárcáikat, majd nagy mennyiségű elektronikus cigarettával távoztak.



Az előzetes becslések szerint a zsákmány értéke elérheti a 70 ezer eurót is. A rablók két személyautóval és egy furgonnal menekültek el a helyszínről. A rendőrök később egy lőfegyvertárat is találtak a közelben, benne vaktöltényekkel.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik az elkövetőket, miközben a környék biztonsági kameráinak felvételeit elemzik.