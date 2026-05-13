2026. május 13. szerda, Imola, Szervác
Fegyveresek törtek be egy raktárépületbe, majd nyomtalanul eltűntek a hatalmas zsákmánnyal
Vámosnak adhatták ki magukat a támadók.
2026. május 13., szerda 09:46
Filmekbe illő fegyveres rablás rázta meg Komárom Harcsás városrészét Szlovákiában: ismeretlen támadók rohantak le egy raktárépületet, ahol négy embert megkötöztek, majd fegyverrel fenyegetve kifosztottak – számolt be kedden a Paraméter.

Az elkövetők közül többen egyenruhát vagy fekete taktikai öltözetet viseltek, és egyesek vámosnak adhatták ki magukat. A fegyveresek a bent tartózkodó személyektől elvették az irataikat és pénztárcáikat, majd nagy mennyiségű elektronikus cigarettával távoztak.


Az előzetes becslések szerint a zsákmány értéke elérheti a 70 ezer eurót is. A rablók két személyautóval és egy furgonnal menekültek el a helyszínről. A rendőrök később egy lőfegyvertárat is találtak a közelben, benne vaktöltényekkel.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik az elkövetőket, miközben a környék biztonsági kameráinak felvételeit elemzik.

 

