Több tonna gyümölcsöt semmisítettek meg Soroksáron

Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei: egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában kilenc árustól több mint 2,6 tonna árut - döntő többségében szamócát és áfonyát - foglaltak le és semmisítettek meg.

Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák - például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények -, részben pedig jelentős nyomonkövethetőségi hiányosságok indokolták.