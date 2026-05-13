Több tonna gyümölcsöt semmisítettek meg Soroksáron
Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ellenőrei: egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában kilenc árustól több mint 2,6 tonna árut - döntő többségében szamócát és áfonyát - foglaltak le és semmisítettek meg.
Az NKFH azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák - például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények -, részben pedig jelentős nyomonkövethetőségi hiányosságok indokolták.
A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is.
Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára
- emelték ki.
