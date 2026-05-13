Felborult egy kamion Hernádnál, lezárták az M5-ös autópályát - Fotó

Jelentős torlódásra kell számítani.
2026. május 13., szerda 10:38
Közlekedési baleset miatt teljes szélességében lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldala Hernád térségében - számolt be róla a Pest vármegyei rendőrség szerdai közleményében.


Kiemelték, hogy a reggeli órákban az autópálya 48-as kilométerénél egy kamion az oldalára borult. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon a forgalom szünetel, ezért jelentős torlódásra kell számítani.

A rendőrök a forgalmat a 30-as kilométernél, az ócsai csomópontnál terelik le, visszatérni pedig az 52-es kilométernél, az örkényi elágazásnál lehet 

- tudatták.

 

