Felborult egy kamion Hernádnál, lezárták az M5-ös autópályát - Fotó

Közlekedési baleset miatt teljes szélességében lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldala Hernád térségében - számolt be róla a Pest vármegyei rendőrség szerdai közleményében.



Kiemelték, hogy a reggeli órákban az autópálya 48-as kilométerénél egy kamion az oldalára borult. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon a forgalom szünetel, ezért jelentős torlódásra kell számítani.

A rendőrök a forgalmat a 30-as kilométernél, az ócsai csomópontnál terelik le, visszatérni pedig az 52-es kilométernél, az örkényi elágazásnál lehet

- tudatták.