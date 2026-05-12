Lelőttek egy idős férfit, aki riasztófegyverrel rálőtt a TEK munkatársaira
A közlemény szerint hétfőn délután a 72 éves férfivel szemben a Monori Rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről; a kiérkező rendőröket a férfi egy késsel fenyegette.
Mivel a rendőrök a TEK közreműködését kérték, a szervezet munkatársai nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de ő nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra.
Ezt követően a férfi az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába.
A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette.
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát; a szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek - közölték.
Kiemelték, hogy a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.
A nyitókép illusztráció: MTI/Szigetváry Zsolt
