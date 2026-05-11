Édesapját akarta megölni egy férfi Fóton, elképesztő, min vesztek össze
Egy férfi együtt élt az édesapjával Fóton, ám mindketten alkoholizáló életmódot folytattak. A fiúnak azonban nem volt rendszeres jövedelme, ezért folyamatosan az édesapja által vásárolt élelmiszerből evett - számolt be róla hétfői sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.
2025. március 5-én az apa és a fia is italoztak, majd egy, a hűtőszekrényből kivett étel miatt vita robbant ki közöttük. Az idősebb férfi a szobába ment tévét nézni, fia azonban nem higgadt le, hanem a konyhából magához vett két kést. Az apja után ment és a késekkel rá támadt.
Az apa a járásához szükséges bottal kiütötte a fia egyik kezéből a kést, melynek következtében egy darab letört a járóbotból. A fiatalabb férfi viszont a másik kezében tartott késsel, két alkalommal is megszúrta őt. Apja továbbra is a bottal védekezett, majd kilökdöste őt az udvarra.
A fiú ugyan felhívta a mentőket és a rendőrséget is, de csak annyit kért a hatóságoktól, hogy az apját szállítsák el a pszichiátriára.
Az idős férfinek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, azonban a hatóságok megállapították, hogy szándéka apja életének kioltására irányult.
A Pest Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.
A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
Nyitókép: Ügyészség
