Édesapját akarta megölni egy férfi Fóton, elképesztő, min vesztek össze

Egy férfi együtt élt az édesapjával Fóton, ám mindketten alkoholizáló életmódot folytattak. A fiúnak azonban nem volt rendszeres jövedelme, ezért folyamatosan az édesapja által vásárolt élelmiszerből evett - számolt be róla hétfői sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

2025. március 5-én az apa és a fia is italoztak, majd egy, a hűtőszekrényből kivett étel miatt vita robbant ki közöttük. Az idősebb férfi a szobába ment tévét nézni, fia azonban nem higgadt le, hanem a konyhából magához vett két kést. Az apja után ment és a késekkel rá támadt.

Az apa a járásához szükséges bottal kiütötte a fia egyik kezéből a kést, melynek következtében egy darab letört a járóbotból. A fiatalabb férfi viszont a másik kezében tartott késsel, két alkalommal is megszúrta őt. Apja továbbra is a bottal védekezett, majd kilökdöste őt az udvarra.

A fiú ugyan felhívta a mentőket és a rendőrséget is, de csak annyit kért a hatóságoktól, hogy az apját szállítsák el a pszichiátriára.

Az idős férfinek 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, azonban a hatóságok megállapították, hogy szándéka apja életének kioltására irányult.