Halálra gázolt egy férfit egy repülő, többen megsérültek

Az áldozat átmászott a reptér kerítésén, majd a kifutóra ment, ahol épp egy Los Angeles-i járat készülődött a felszálláshoz. Az ütközés következtében az Airbus egyik hajtóműve kigyulladt, ami miatt a kabinban hatalmas füst keletkezett, 220 utast azonnal csúszdákon menekítettek ki. Végül tizenketten könnyebben megsérültek, öt embert vittek kórházba a mentők.

A baleset miatt a repülőteret részben lezárták, a tragédia körülményeit vizsgálják.