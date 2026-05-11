2026. május 11. hétfő, Ferenc
17°C Budapest
gázolás
repülő
halálos

Halálra gázolt egy férfit egy repülő, többen megsérültek

Halálra gázolt egy férfit egy utasszállító repülőgép felszállás közben a kifutópályán Denverben a minap.
2026. május 11., hétfő 09:59
Vágólapra másolva!

Az áldozat átmászott a reptér kerítésén, majd a kifutóra ment, ahol épp egy Los Angeles-i járat készülődött a felszálláshoz. Az ütközés következtében az Airbus egyik hajtóműve kigyulladt, ami miatt a kabinban hatalmas füst keletkezett, 220 utast azonnal csúszdákon menekítettek ki. Végül tizenketten könnyebben megsérültek, öt embert vittek kórházba a mentők. 

A baleset miatt a repülőteret részben lezárták, a tragédia körülményeit vizsgálják.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra