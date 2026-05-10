Áramütés ért egy 16 éves fiút, aki felmászott egy vagonra az egyik vasútállomáson
Civilek haltak meg az orosz erők támadásában három ukrajnai megyében a tűzszünet ellenére
Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy háromnapos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt.
Három megyében - Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon - egy-egy ember meghalt az orosz dróncsapásokban - közölték vasárnap külön-külön jelentéseikben a regionális kormányzók és a rendőrség.
Az északkeleti Harkiv megyében Oleh Szinyehibov katonai kormányzó szerint nyolc ember, köztük két gyermek megsebesült a regionális fővárosra és a közeli településekre mért dróncsapásokban.
Olekszandr Prokugyin kormányzó vasárnap közölte, hogy Herszon megyében szombat kora reggel óta drón- és tüzérségi támadásokban hét ember, köztük egy gyermek is megsebesült.
Az Állami Sürgősségi Szolgálat közlése szerint az orosz erők drónnal támadták meg az egyik mentőautójukat Dnyipropetrovszk megyében, megsebesítve a 23 éves sofőrt.
A kijevi légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 27 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé, de a légvédelem mindet megsemmisítette.
Oroszország Ukrajnát vádolta a tűzszünet megsértésével, az orosz védelmi miniszter szokásos napi tájékoztatóján azt állította, hogy az ukránok több mint 1000 alkalommal szegték meg a tűzszünetet, ezeket orosz részről "arányos válaszban részesítették". A közlés szerint Ukrajna civil célpontokat támadott több régióban, és orosz katonai állásokat a frontvonalon. Az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió vezetője két civil sebesültről tett említést.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Egészen furcsa módon védekezik egy Dél-Kínában felfedezett új kígyófaj
Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán
A hadsereg sok dzsihadistát megölt Nigéria északi részén
Háromnapos tűzszünetet jelentett be Trump Ukrajna és Oroszország között
Rosszul vágta le a haját, megkéselte fodrászát - Videó
Drámai mentőakció zajlott egy játszótéren, tűzoltók rohantak a bajba jutott gyermekhez
„Megölted a kutyáimat!” – Vérbe fulladt egy 30 éves házasság
Több túrázó meghalt, miután kitört a vulkán Indonéziában
Darázsfajt neveztek el David Attenborough-ról 100. születésnapja alkalmából
Horror egy étterem előtt, több lövés is eldördült
A lengyel elnök népszavazást kezdeményez az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében