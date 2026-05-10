Civilek haltak meg az orosz erők támadásában három ukrajnai megyében a tűzszünet ellenére

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy háromnapos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt.

Három megyében - Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon - egy-egy ember meghalt az orosz dróncsapásokban - közölték vasárnap külön-külön jelentéseikben a regionális kormányzók és a rendőrség.

Az északkeleti Harkiv megyében Oleh Szinyehibov katonai kormányzó szerint nyolc ember, köztük két gyermek megsebesült a regionális fővárosra és a közeli településekre mért dróncsapásokban.

"I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine..." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/guFxkQRXwJ — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026



Olekszandr Prokugyin kormányzó vasárnap közölte, hogy Herszon megyében szombat kora reggel óta drón- és tüzérségi támadásokban hét ember, köztük egy gyermek is megsebesült.