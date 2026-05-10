Civilek haltak meg az orosz erők támadásában három ukrajnai megyében a tűzszünet ellenére

Az elmúlt 24 órában legalább három ember vesztette életét az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren - közölte az MTI az ukrán tisztségviselők vasárnapi nyilatkozatát, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe.
Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy háromnapos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt.

Három megyében - Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon - egy-egy ember meghalt az orosz dróncsapásokban - közölték vasárnap külön-külön jelentéseikben a regionális kormányzók és a rendőrség.

Az északkeleti Harkiv megyében Oleh Szinyehibov katonai kormányzó szerint nyolc ember, köztük két gyermek megsebesült a regionális fővárosra és a közeli településekre mért dróncsapásokban.


Olekszandr Prokugyin kormányzó vasárnap közölte, hogy Herszon megyében szombat kora reggel óta drón- és tüzérségi támadásokban hét ember, köztük egy gyermek is megsebesült.

Az Állami Sürgősségi Szolgálat közlése szerint az orosz erők drónnal támadták meg az egyik mentőautójukat Dnyipropetrovszk megyében, megsebesítve a 23 éves sofőrt.

A kijevi légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 27 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé, de a légvédelem mindet megsemmisítette.

Oroszország Ukrajnát vádolta a tűzszünet megsértésével, az orosz védelmi miniszter szokásos napi tájékoztatóján azt állította, hogy az ukránok több mint 1000 alkalommal szegték meg a tűzszünetet, ezeket orosz részről "arányos válaszban részesítették". A közlés szerint Ukrajna civil célpontokat támadott több régióban, és orosz katonai állásokat a frontvonalon. Az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió vezetője két civil sebesültről tett említést.

