Egészen furcsa módon védekezik egy Dél-Kínában felfedezett új kígyófaj
Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók a dél-kínai Kuanghszi Csuang Autonóm Területen található Huaping Nemzeti Természetvédelmi Rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére - közölte az MTI a kínai állami média vasárnapi nyilatkozatát.
A Kuanghszi nádikígyóként elnevezett faj felfedezéséről a Zoosystematics and Evolution című tudományos folyóirat számolt be áprilisban. A kutatás a rezervátumban zajló átfogó biodiverzitás-felmérés részeként történt, amelyben a Kuanghszi Természettudományi Múzeum kutatói is részt vettek.
A valamivel több mint 20 centiméter hosszú, barnás színű kígyó hátán hét sötét, szakaszos csík húzódik, pikkelyeinek szélén pedig hálószerű mintázat figyelhető meg. A faj főként éjszaka aktív, és életének nagy részét avarban, korhadó talajban, illetve sziklarepedésekben tölti.
A kutatók mintegy 760 méteres tengerszint feletti magasságban, lombhullató erdőkben találták meg az állatot, amely főként gilisztákkal és lágy testű rovarlárvákkal táplálkozik.
A szakemberek szerint a kígyó nem mérgező, és az emberre nem jelent veszélyt. Veszély esetén teste nyolcas alakot vesz fel, vagy tompa, lekerekített farkát felemeli, hogy az fejnek tűnjön. Erről a sajátos viselkedésről kapta a "kétfejű kígyó" elnevezést - áll a beszámolóban.
A jelentés szerint a Huaping rezervátumban ez az idei év második jelentős állattani felfedezése: korábban egy új varangyfajt is azonosítottak a területen. A kutatók szerint az új fajok felfedezése megerősíti, hogy Észak-Kuanghszi őserdei kiemelt jelentőségű élőhelyet és génmegőrző területet jelentenek a ritka fajok számára.
