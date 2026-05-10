Egészen furcsa módon védekezik egy Dél-Kínában felfedezett új kígyófaj

Új kígyófajt azonosítottak kínai kutatók a dél-kínai Kuanghszi Csuang Autonóm Területen található Huaping Nemzeti Természetvédelmi Rezervátumban. Az állat különleges védekezési módszerével hívta fel magára a figyelmet, mivel farkával egy második fejet utánoz a ragadozók megtévesztésére - közölte az MTI a kínai állami média vasárnapi nyilatkozatát.

A Kuanghszi nádikígyóként elnevezett faj felfedezéséről a Zoosystematics and Evolution című tudományos folyóirat számolt be áprilisban. A kutatás a rezervátumban zajló átfogó biodiverzitás-felmérés részeként történt, amelyben a Kuanghszi Természettudományi Múzeum kutatói is részt vettek.

Chinese researchers have discovered a new snake species, Calamaria incredibilis, during a field survey in the Huaping National Nature Reserve in south China's Guangxi. Nicknamed the "Guangxi two-headed snake," the 22-cm-long non-venomous species curls into a figure-eight shape… pic.twitter.com/GQWyOd0zwI — China Science (@ChinaScience) May 9, 2026



A valamivel több mint 20 centiméter hosszú, barnás színű kígyó hátán hét sötét, szakaszos csík húzódik, pikkelyeinek szélén pedig hálószerű mintázat figyelhető meg. A faj főként éjszaka aktív, és életének nagy részét avarban, korhadó talajban, illetve sziklarepedésekben tölti.

A kutatók mintegy 760 méteres tengerszint feletti magasságban, lombhullató erdőkben találták meg az állatot, amely főként gilisztákkal és lágy testű rovarlárvákkal táplálkozik.