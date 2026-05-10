Rendkívüli mentőakció: két gyereket szabadítottak ki Szentlőrincen

Minden perc számított.
2026. május 10., vasárnap 13:26
Két kisgyermek rekedt egy autóban a Baranya vármegyei Szentlőrincen, akikhez több mentőautó is érkezett – közölte a Baranya vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a helyszínen tartózkodók értesítették a mentőket és a tűzoltókat, hogy a Móricz Zsigmond utcában két kisgyermek egy autóban ragadt.

Perceken belül megérkezett két mentőautó, valamint a szigetvári hivatásos tűzoltók is, akik károkozás nélkül nyitották ki a járművet, majd sértetlenül kiemelték belőle a gyermekeket. 

A gyors segítségnek hála nem történt tragédia.

