Rendkívüli mentőakció: két gyereket szabadítottak ki Szentlőrincen

Két kisgyermek rekedt egy autóban a Baranya vármegyei Szentlőrincen, akikhez több mentőautó is érkezett – közölte a Baranya vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a helyszínen tartózkodók értesítették a mentőket és a tűzoltókat, hogy a Móricz Zsigmond utcában két kisgyermek egy autóban ragadt.

Perceken belül megérkezett két mentőautó, valamint a szigetvári hivatásos tűzoltók is, akik károkozás nélkül nyitották ki a járművet, majd sértetlenül kiemelték belőle a gyermekeket.

A gyors segítségnek hála nem történt tragédia.

