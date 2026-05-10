Mellbevágó előrejelzés: Nem sok jót tartogatnak az előttünk álló napok
Rendkívüli mentőakció: két gyereket szabadítottak ki Szentlőrincen
Két kisgyermek rekedt egy autóban a Baranya vármegyei Szentlőrincen, akikhez több mentőautó is érkezett – közölte a Baranya vármegyei hírportál.
Mint kiderült, a helyszínen tartózkodók értesítették a mentőket és a tűzoltókat, hogy a Móricz Zsigmond utcában két kisgyermek egy autóban ragadt.
Perceken belül megérkezett két mentőautó, valamint a szigetvári hivatásos tűzoltók is, akik károkozás nélkül nyitották ki a járművet, majd sértetlenül kiemelték belőle a gyermekeket.
A gyors segítségnek hála nem történt tragédia.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Forgószél csapott le Tiszafürednél, félelmetes videó készült egy autóból
Füstmérgezés végzett egy idős férfival Jászkiséren
Figyelmeztetést adtak ki: több zalai települést érint
Egy nőre bukkantak a Vértesben, drámai esetről érkezett hír
Fotón a Borsodban ólálkodó barna medve, figyelmeztetik a helyieket
Bonyhádi diáktragédia: Így búcsúzik Balázstól iskolája
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök Szabolcsban
Egy soproni parkoló is asztbeszttel szennyezett, aggódnak a helyiek
Kétségbeesett vergődés után érkezett a segítség: Különös mentés zajlott Sajószentpéteren – videóval
Megválasztották a Balaton Fagyiját
Megrugdosta terhes barátnőjét egy öcsödi férfi, a tini elvetélt