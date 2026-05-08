Egy soproni parkoló is asztbeszttel szennyezett, aggódnak a helyiek

Mint írták, az előzetes adatok szerint a nyugat-magyarországi településeket érintő azbesztszennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A Greenpeace Magyarország levelet intéz a kijelölt egészségügyi és környezetvédelmi miniszterekhez, javasolva a hivatalba lépésüket követő rendkívüli intézkedések mielőbbi meghozatalát.

A Greenpeace álláspontja szerint az osztrák felelősség egyértelmű, mert bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy évek óta tudomásuk volt az osztrák hatóságoknak az érintett bányák termékeinek azbeszt-szennyezettségről, ezért a későbbiekben a kormánynak kell gondoskodnia a szükséges kártérítési mechanizmusokról, amelyek fedezik a mentesítés és egyéb védekezési költségeket.

A Greenpeace Ausztria által feltárt bizonyítékokat minden illetékesnek eljuttatja a szervezet.

A Greenpeace szerint a legfontosabb szempont az emberi egészség védelme, ezért az azonnali intézkedések között a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres, intenzív locsolásán túl a területek lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszttartalmú kőzetek mielőbbi eltávolítását kell elsődleges célnak tekinteni. Amennyiben ez rövid távon nem megoldható, ideiglenes letakarásuk és a szállítás előtti biztonságos izolálásuk szükséges - írták.

A közleményben idézték Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét, aki szerint javasolják, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok és intézmények, az érintett önkormányzatok vezetői, helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítési és -vizsgáló cégek szakemberei hozzanak létre egyeztető fórumot, ahol a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.