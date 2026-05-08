2026. május 08. péntek, Mihály
24°C Budapest
traktor
kecel
baleset

Kivilágítatlan traktoros okozott a sötétben súlyos balesetet Kecelnél

Munkagépnek csapódott egy kisteherautó csütörtök éjjel Kecelnél.
2026. május 08., péntek 10:12
Vágólapra másolva!

A traktor nem volt kivilágítva, a furgon sofőrje pedig ezért nem vette észre időben a szakadó esőben. Megpróbálta elrántani a kormányt, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A becsapódástól a kisteherautó brutálisan összetört, a vezetője láb- és fejsérüléseket szenvedett, de a munkagépet vezető férfi is megsérült. Úgy tudjuk, nála felmerült, hogy részegen vezetett. 

A rendőrség még vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra