2026. május 06. szerda, Frida, Ivett
21°C Budapest
vonatgázolás
máv
vasút

Szörnyűség történt Zuglóban, azonnal korlátozások léptek életbe

Szörnyűség történt Zuglóban, azonnal korlátozások léptek életbe
Gázolt a vonat Budapest XIV. kerületében szerda délután, emiatt a vasúti közlekedésben késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is kellett számítani - közölte a Mávinform a honlapján.
2026. május 06., szerda 18:16
Vágólapra másolva!

A tájékoztatás szerint a Pilisvörösvárról 13.22-kor Rákosra indult S76-os vonat ütött el egy embert a zuglói Remény utcai átjáróban. A vonat utasait egy következő, Rákosra tartó S76-os vonatra szállították át. 

A helyszínelés miatt korlátozták a forgalmat a körvasúton, Rákosszentmihály és Rákos között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.

Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: MÁV Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra