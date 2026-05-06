Szörnyűség történt Zuglóban, azonnal korlátozások léptek életbe

A tájékoztatás szerint a Pilisvörösvárról 13.22-kor Rákosra indult S76-os vonat ütött el egy embert a zuglói Remény utcai átjáróban. A vonat utasait egy következő, Rákosra tartó S76-os vonatra szállították át.

A helyszínelés miatt korlátozták a forgalmat a körvasúton, Rákosszentmihály és Rákos között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.

