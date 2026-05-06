Tejet hívtak vissza a boltokból, ne igya meg senki

Termékvisszahívást jelentett be szerdán a Facebook-oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, miután lejárt minőségmegőrzési idejű tej került forgalomba. Az érintett termék a Miil UHT tej 1,5%-os, 1 literes kiszerelése.

A visszahívást a forgalmazó, a Kifli.hu Shop Kft. kezdeményezte, miután kiderült, hogy a termékből olyan tételek is a vásárlókhoz kerültek, amelyek már nem felelnek meg az előírásoknak.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%

Kiszerelés: 1 L

Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026

Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése