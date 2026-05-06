Tejet hívtak vissza a boltokból, ne igya meg senki
Lejárt tej kerülhetett a vásárlókhoz.
2026. május 06., szerda 14:25
Termékvisszahívást jelentett be szerdán a Facebook-oldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, miután lejárt minőségmegőrzési idejű tej került forgalomba. Az érintett termék a Miil UHT tej 1,5%-os, 1 literes kiszerelése.

A visszahívást a forgalmazó, a Kifli.hu Shop Kft. kezdeményezte, miután kiderült, hogy a termékből olyan tételek is a vásárlókhoz kerültek, amelyek már nem felelnek meg az előírásoknak.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
Kiszerelés: 1 L
Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026
Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van javasoljuk, hogy azt ne fogyassza el

-    tették hozzá.

A vállalkozás a hatósággal együttműködve már intézkedett: az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívást is. Az intézkedések végrehajtását a hatóság folyamatosan ellenőrzi.

