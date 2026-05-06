Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa

Megrázó ügyben indítványozta a büntetés súlyosítását a Győri Fellebbviteli Főügyészség – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.

A vádlottnak és feleségének fia és lánya is gyermekotthonban élt. A szülők jogosultak voltak mindkét gyermeket havonta kétszer meglátogatni.

A vád szerint a férfi a kapcsolattartások során, 2023 nyara és 2024 januárja között többször szexuálisan zaklatta a 2017-ben született gyermekét. A történtekre végül 2024 februárjában derült fény, amikor a kislány elmondta a nevelőszülőjének, ami után a gyermekvédelmi szervek feljelentést tettek.

A családon belüli erőszak másik szála a házastársi kapcsolatban zajlott: a férfi 2022-től kezdődően rendszeresen bántalmazta feleségét. A nő végül 2024 februárjában elköltözött és feljelentést tett.

Az elsőfokon eljáró bíróság súlyos ítéletet hozott: a vádlottat 12 év fegyházbüntetésre ítélték, kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből, valamint eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.