Éveken át zaklatta kislányát és bántalmazta feleségét a kegyetlen apa
A családon belüli erőszak új szakaszba lépett.
Megrázó ügyben indítványozta a büntetés súlyosítását a Győri Fellebbviteli Főügyészség – számolt be szerdán az ugyeszseg.hu.

A vádlottnak és feleségének fia és lánya is gyermekotthonban élt. A szülők jogosultak voltak mindkét gyermeket havonta kétszer meglátogatni.

A vád szerint a férfi a kapcsolattartások során, 2023 nyara és 2024 januárja között többször szexuálisan zaklatta a 2017-ben született gyermekét. A történtekre végül 2024 februárjában derült fény, amikor a kislány elmondta a nevelőszülőjének, ami után a gyermekvédelmi szervek feljelentést tettek.

A családon belüli erőszak másik szála a házastársi kapcsolatban zajlott: a férfi 2022-től kezdődően rendszeresen bántalmazta feleségét. A nő végül 2024 februárjában elköltözött és feljelentést tett.

Az elsőfokon eljáró bíróság súlyos ítéletet hozott: a vádlottat 12 év fegyházbüntetésre ítélték, kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből, valamint eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

Az ügyészség szerint azonban a kiszabott büntetés nem tükrözi kellőképpen a bűncselekmények súlyát és a visszaesés veszélyét. Álláspontjuk szerint a vádlott korábban is követett el hasonló jellegű cselekményeket, ezért indokolt a még szigorúbb szankció.

Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

