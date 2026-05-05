Veszélyben a nyári szezon? Riasztó állapotban a Velencei-tó
Megrendítő látvány fogadja azokat, akik mostanában a Velencei-tó partjára látogatnak: a víz visszahúzódott, a meder pedig helyenként szabaddá vált. Olyan területeken lehet már gyalogolni, ahol korábban még csónakok ringatóztak – számolt be az MTI.
A helyzet nemcsak látványában, hanem számaiban is aggasztó. Agárdnál a vízszint kedden mindössze 67 centiméter volt, ami közel 60 centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. Ez a különbség nem csupán statisztikai adat: a tó ökológiai állapotára és turisztikai jelentőségére is komoly hatással van.
A kiszáradó partszakaszok, a repedezett iszap és a visszahúzódó víz képei sokakban keltenek aggodalmat.
A kérdés egyre sürgetőbb: ilyen körülmények között egyáltalán megmenthető-e a nyári szezon?
A tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet együttesen vezetett a jelenlegi helyzethez. Bár egy-egy esőzés átmenetileg javíthat a vízszinten, tartós megoldást csak hosszabb, csapadékos időszak hozhatna.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
