2026. május 05. kedd, Györgyi
Veszélyben a nyári szezon? Riasztó állapotban a Velencei-tó

A látvány sokkoló.
2026. május 05., kedd 19:41
Megrendítő látvány fogadja azokat, akik mostanában a Velencei-tó partjára látogatnak: a víz visszahúzódott, a meder pedig helyenként szabaddá vált. Olyan területeken lehet már gyalogolni, ahol korábban még csónakok ringatóztak – számolt be az MTI.

A helyzet nemcsak látványában, hanem számaiban is aggasztó. Agárdnál a vízszint kedden mindössze 67 centiméter volt, ami közel 60 centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. Ez a különbség nem csupán statisztikai adat: a tó ökológiai állapotára és turisztikai jelentőségére is komoly hatással van.

Fotó: Vasvári Tamás

A kiszáradó partszakaszok, a repedezett iszap és a visszahúzódó víz képei sokakban keltenek aggodalmat.

A kérdés egyre sürgetőbb: ilyen körülmények között egyáltalán megmenthető-e a nyári szezon?

Fotó: Vasvári Tamás

A tartós csapadékhiány és a magas hőmérséklet együttesen vezetett a jelenlegi helyzethez. Bár egy-egy esőzés átmenetileg javíthat a vízszinten, tartós megoldást csak hosszabb, csapadékos időszak hozhatna.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

