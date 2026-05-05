Veszélyben a nyári szezon? Riasztó állapotban a Velencei-tó

Megrendítő látvány fogadja azokat, akik mostanában a Velencei-tó partjára látogatnak: a víz visszahúzódott, a meder pedig helyenként szabaddá vált. Olyan területeken lehet már gyalogolni, ahol korábban még csónakok ringatóztak – számolt be az MTI.

A helyzet nemcsak látványában, hanem számaiban is aggasztó. Agárdnál a vízszint kedden mindössze 67 centiméter volt, ami közel 60 centiméterrel alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél. Ez a különbség nem csupán statisztikai adat: a tó ökológiai állapotára és turisztikai jelentőségére is komoly hatással van.

Fotó: Vasvári Tamás

A kiszáradó partszakaszok, a repedezett iszap és a visszahúzódó víz képei sokakban keltenek aggodalmat.