Halálra martak egy idős férfit a szomszéd kutyái
Súlyos következményekkel járó mulasztás miatt állt bíróság elé egy férfi, akinek felelőtlen állattartása végül egy idős ember életébe került – számolt be kedden az ugyeszseg.hu.
A vádlott három vadászkutyát tartott egy hosszú ideje nem lakott ingatlanon, azonban az állatokkal alig foglalkozott. A kutyák többször kiszöktek, amit a szomszédok rendszeresen jeleztek neki, de az intézkedések nem bizonyultak elegendőnek.
2024 júniusában két kutya ismét kijutott a területről, és megtámadott egy szomszédos udvaron tartózkodó idős férfit. Bár egy szomszéd közbelépett, a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később életét vesztette.
Az elsőfokú bíróság a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felfüggesztett szabadságvesztésért fellebbezett.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség kiemelte: a vádlott gondatlansága súlyos következményekkel járt, ezért a kiszabott, letöltendő szabadságvesztést tartják indokoltnak.
Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
