Halálra martak egy idős férfit a szomszéd kutyái

Súlyos következményekkel járó mulasztás miatt állt bíróság elé egy férfi, akinek felelőtlen állattartása végül egy idős ember életébe került – számolt be kedden az ugyeszseg.hu.

A vádlott három vadászkutyát tartott egy hosszú ideje nem lakott ingatlanon, azonban az állatokkal alig foglalkozott. A kutyák többször kiszöktek, amit a szomszédok rendszeresen jeleztek neki, de az intézkedések nem bizonyultak elegendőnek.

2024 júniusában két kutya ismét kijutott a területről, és megtámadott egy szomszédos udvaron tartózkodó idős férfit. Bár egy szomszéd közbelépett, a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később életét vesztette.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés miatt 1 év 3 hónap fogházbüntetésre ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban felfüggesztett szabadságvesztésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség kiemelte: a vádlott gondatlansága súlyos következményekkel járt, ezért a kiszabott, letöltendő szabadságvesztést tartják indokoltnak.