Lázban égnek a vizsgázók: Íme a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai

Megjelentek a középszintű magyarérettségi nem hivatalos megoldásai, így a diákok már most képet kaphatnak arról, hogyan sikerült az egyik legfontosabb vizsgájuk.

Az Eduline hétfői beszámolója szerint a feladatsor megoldásait már közzétették, noha a hivatalos javítási útmutatóra még várni kell. A portál kiemeli: a diákok ezek alapján előzetesen ellenőrizhetik válaszaikat.

Ahogy arról a Tények.hu is beszámolt, az idei vizsga több klasszikus szerzőt is felvonultatott: a szövegértési feladat egy Jókai Mórral kapcsolatos interjúra épült, míg a tesztben Wass Albert és Herczeg Ferenc is szerepelt. A verselemzés során pedig Arany János egyik ismert művét kellett elemezni.

Magyar nyelv és irodalomból középszinten 76 109 diák érettségizett, emelt szinten pedig 2417 vizsgázó próbálkozott.

Az érettségi vizsgák feladatsorait a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon hozzák nyilvánosságra. Ez azt jelenti, hogy a reggel 8.00, illetve 9.00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel 8.00 órakor, a 14.00 órakor kezdődő vizsgák esetében pedig a vizsgát követő nap 14.00 órakor.