Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek
A Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál hétfőn hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan
útnak indul a kormányablakbusz a Kisbéri és Oroszlányi járásban.
Nagy segítséget jelent ez a kistelepüléseken élőknek, hiszen nem kell beutazniuk a járásszékhelyre különböző ügyeket intézni, hanem a mobil ügyfélszolgálatnak köszönhetően néhány lépésre otthonuktól megtehetik mindezt.
Különösen az idősebbeknek, a nehezebben közlekedőknek és azoknak hasznos, akik a munkájuk miatt egyébként nem tudnák felkeresni személyesen a hivatalt.
Az Oroszlányi járás menetrendje
Május 5:
- Kecskéd, Vasút u. 105. - 08:30-09:45
- Kömlőd, Szabadság u. 9. - 10:15-11:30
- Dad, Fő út 33. - 12:00-13:00
- Szákszend, Száki u. 93. - 13:30-14:30
- Bokod, Hősök tere 6. - 15:00-16:00
A Kisbéri járás menetrendje
Május 7:
- Bakonysárkány, Béke út 96. - 08:30-09:30
- Császár, Váci Mihály utca, 1. - 10:00-11:30
- Vérteskethely, Kossuth L. u. 71. - 12:15-13:15
Május 13:
- Ete, Kossuth Lajos u. 69. - 08:30-09:30
- Csép, Kossuth Lajos u. 52. - 10:00-11:00
- Tárkány, Fő u. 65. - 12:00-13:30
- Ászár, Kossuth Lajos utca 1. - 14:00-15:00
Május 15:
- Kisbér - Hánta, Kossuth Lajos u. 55. - 08:30-09:30
- Bakonyszombathely, Kossuth Lajos u. 31. - 10:00-11:00
- Csatka, Petőfi Sándor u. 153. - 11:30-12:30
Május 19:
- Aka, Kossuth Lajos utca, 39. - 09:00-10:00
- Súr, Petőfi Sándor u. 50 - 10:30-12:00
- Ácsteszér, Kossuth u. 45. - 12:45-13:45
Május 20:
- Bakonybánk, Kossuth u. 27. - 08:45-09:45
- Réde, Rákóczi tér, 11-13. - 10:15-11:45
- Kerékteleki, Fő u. 41. - 12:30-13:30
- Bársonyos, Kossuth Lajos u. 92. - 13:45-14:45
A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter
