2026. május 04. hétfő, Flórián, Mónika
23°C Budapest
kormányablak
komárom-esztergom
busz

Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek

Különös busz járja Komárom-Esztergom falvait – ezt jobb, ha tudják a helyiek
Több mint egy tucat településen találkozhatnak vele.
2026. május 04., hétfő 12:46
Vágólapra másolva!

A Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál hétfőn hívta fel a figyelmet, hogy hamarosan 

útnak indul a kormányablakbusz a Kisbéri és Oroszlányi járásban.

Nagy segítséget jelent ez a kistelepüléseken élőknek, hiszen nem kell beutazniuk a járásszékhelyre különböző ügyeket intézni, hanem a mobil ügyfélszolgálatnak köszönhetően néhány lépésre otthonuktól megtehetik mindezt. 

Különösen az idősebbeknek, a nehezebben közlekedőknek és azoknak hasznos, akik a munkájuk miatt egyébként nem tudnák felkeresni személyesen a hivatalt. 


Az Oroszlányi járás menetrendje

Május 5:

  • Kecskéd, Vasút u. 105. - 08:30-09:45
  • Kömlőd, Szabadság u. 9. - 10:15-11:30 
  • Dad, Fő út  33. - 12:00-13:00
  • Szákszend, Száki u. 93. - 13:30-14:30
  • Bokod, Hősök tere 6. - 15:00-16:00 
     


A Kisbéri járás menetrendje

Május 7:

  • Bakonysárkány, Béke út 96. - 08:30-09:30 
  • Császár, Váci Mihály utca, 1. - 10:00-11:30 
  • Vérteskethely, Kossuth L. u. 71. - 12:15-13:15 


Május 13:

  • Ete, Kossuth Lajos u. 69. - 08:30-09:30
  • Csép, Kossuth Lajos u. 52. - 10:00-11:00 
  • Tárkány, Fő u. 65. - 12:00-13:30
  • Ászár, Kossuth Lajos utca 1. - 14:00-15:00


Május 15:

  • Kisbér - Hánta, Kossuth Lajos u. 55. - 08:30-09:30
  • Bakonyszombathely, Kossuth Lajos u. 31. - 10:00-11:00
  • Csatka, Petőfi Sándor u. 153. - 11:30-12:30


Május 19:

  • Aka, Kossuth Lajos utca, 39. - 09:00-10:00
  • Súr, Petőfi Sándor u. 50 - 10:30-12:00
  • Ácsteszér, Kossuth u. 45. - 12:45-13:45


Május 20:

  • Bakonybánk, Kossuth u. 27. - 08:45-09:45
  • Réde, Rákóczi tér, 11-13. - 10:15-11:45
  • Kerékteleki, Fő u. 41. - 12:30-13:30
  • Bársonyos, Kossuth Lajos u. 92. - 13:45-14:45


A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra