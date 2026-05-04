Nem lesz kegyelem – közölte a magyar rendőrség, mi várható

Május 4-e és 10-e között országos ellenőrzést tart a rendőrség a közutakon – jelentette be a hatóság hétfőn a közösségi médiában.

A ROADPOL-akció keretén belül kiemelten vizsgálják a teherautókat és autóbuszokat az egyenruhások.

Többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét is figyelni fogják a szokásosnál is jobban.

Mint közölték, a razzia célja a szabályok betartása és a balesetek megelőzése.