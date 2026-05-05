Halálos vírus szedi az áldozatait egy luxushajón

Hárman meghaltak és többen kórházba kerültek a minap egy óceánjáróról, ami Argentínából a Zöld-foki szigetekre tartott.
2026. május 05., kedd 09:50
Hantavírussal fertőződtek meg, azt még vizsgálják, hogy a vérzéses lázzal járó betegséget hol kaphatták el. A hantavírus egyébként rágcsálókról terjed az emberekre, ürülékkel, vizelettel és nyál útján, súlyos légzőszervi megbetegedést is okozhat. 

A hajó jelenleg Praia kikötőjében tartózkodik, a 149 utast viszont egyelőre nem engedték partra szállni. A tervek szerint a Kanári szigetekre vinnék őket, ahol az újabb orvosi vizsgálatokat követően valamennyien elhagyhatnák a fedélzetet.

 

