Szabadon engedték az Északi-tengerben Timmyt, a hosszúszárnyú bálnát
A magánkezdeményezésben végrehajtott műveletről készült felvételeket a News5 streamingszolgáltatón tették közzé szombaton.
A német sajtó által csak Timmyként emlegetett hosszúszárnyú vagy más néven púposbálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak uszályhajóval az Északi-tengerhez, szombat reggel 9 órakor engedték szabadon - közölte Jens Schwark, a mentőcsapat egyik tagja.
A konvoj reggel a Skagerrak-szorosban, Skagentől, Dánia legészakibb városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott.
A tizenkét méter hosszú, tizenkét tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszályhajóra segíteniük.
A hosszúszárnyú bálna, amelynek kora 4 és 6 év közötti lehet, először március 3-án Wismar kikötőjében tűnt fel. Később onnan nyugatabbra, az észak-németországi Schleswig-Holstein tartománybeli Timmendorfer Strandon látták.
A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben, és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba.
