Szabadon engedték az Északi-tengerben Timmyt, a hosszúszárnyú bálnát

A magánkezdeményezésben végrehajtott műveletről készült felvételeket a News5 streamingszolgáltatón tették közzé szombaton.

A német sajtó által csak Timmyként emlegetett hosszúszárnyú vagy más néven púposbálnát, amelyet a Poel-szigeti öbölből szállítottak uszályhajóval az Északi-tengerhez, szombat reggel 9 órakor engedték szabadon - közölte Jens Schwark, a mentőcsapat egyik tagja.

The #humpback whale nicknamed #Timmy that has been stranded for weeks off the German coast has been set free, says the team behind the private initiative responsible for the operation and images from livestream provider News5 @dpa_intl #Germany



A konvoj reggel a Skagerrak-szorosban, Skagentől, Dánia legészakibb városától mintegy 70 kilométerre tartózkodott.

A tizenkét méter hosszú, tizenkét tonnás cet heteken át többször is megrekedt a német partok mentén a sekély vizekben, mielőtt önkénteseknek sikerült a vízzel megtöltött uszályhajóra segíteniük.