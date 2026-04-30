Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont, többen meghaltak

Legkevesebb kilencen életüket vesztették csütörtökön egy újabb izraeli légicsapásban Libanon déli részén. A libanoni elnök a civilek elleni támadások kivizsgálását sürgette - közölte az MTI.
2026. április 30., csütörtök 16:29
A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a halálos áldozatok között két gyermek és öt nő van, valamint 23 sebesültről is tudni. Az NNA libanoni hírügynökség azt jelentette, hogy a csapásokban hárman haltak meg Dzsebsít településen, négyen Túlban, ketten pedig Harúfban.


Ugyancsak csütörtökön Joseph Aoun libanoni elnök és Nabih Berri, a libanoni törvényhozás elnöke nemzetközi fellépést szorgalmazott annak érdekében, hogy Izrael hagyjon fel a támadásokkal, valamint nyomozást sürgetett az izraeli hadsereg libanoni civilek ellen elkövetett atrocitásai ügyében.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a zsidó állam támadásai, illetve házrombolásai annak ellenére folytatódnak Dél-Libanonban, hogy a két szomszédos ország tűzszünetben állapodott meg.


Berri az üggyel kapcsolatban független tényfeltáró bizottság felállítását javasolta.

Libanon és Izrael április 16-án kötött tíznapos tűzszünetet. Bár a két ország között közvetítőként fellépő Donald Trump amerikai elnök április 24-én bejelentette, hogy a fegyvernyugvást három héttel meghosszabbítják, az izraeli hadsereg és a megállapodást a kezdetektől ellenző libanoni Hezbollah síita mozgalom azóta is többször megsértette az egyezményt.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra