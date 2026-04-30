Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont, többen meghaltak
A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a halálos áldozatok között két gyermek és öt nő van, valamint 23 sebesültről is tudni. Az NNA libanoni hírügynökség azt jelentette, hogy a csapásokban hárman haltak meg Dzsebsít településen, négyen Túlban, ketten pedig Harúfban.
Ugyancsak csütörtökön Joseph Aoun libanoni elnök és Nabih Berri, a libanoni törvényhozás elnöke nemzetközi fellépést szorgalmazott annak érdekében, hogy Izrael hagyjon fel a támadásokkal, valamint nyomozást sürgetett az izraeli hadsereg libanoni civilek ellen elkövetett atrocitásai ügyében.
Az államfő hangsúlyozta, hogy a zsidó állam támadásai, illetve házrombolásai annak ellenére folytatódnak Dél-Libanonban, hogy a két szomszédos ország tűzszünetben állapodott meg.
Berri az üggyel kapcsolatban független tényfeltáró bizottság felállítását javasolta.
Libanon és Izrael április 16-án kötött tíznapos tűzszünetet. Bár a két ország között közvetítőként fellépő Donald Trump amerikai elnök április 24-én bejelentette, hogy a fegyvernyugvást három héttel meghosszabbítják, az izraeli hadsereg és a megállapodást a kezdetektől ellenző libanoni Hezbollah síita mozgalom azóta is többször megsértette az egyezményt.
+Ez is érdekelheti
Erdőtűz pusztít Graz közelében
Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból
Többen meghaltak egy Líbia partjainál napokig sodródó hajón
Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia
12 éves lánnyal szexelt egy tanárnő, megrázó részletek derültek ki viszonyukról
Az intenzívre került egy anya, miután folyóba esett gyermeke segítségére sietett
Lezárták a Louvre környékét, azonnal lépni kellett - videóval
Szinte porig égett egy templom Dióshalmon, borzasztó látvány
Hat bányamunkás halt meg Oroszországban egy lavinában
Megsérült az aranylabdás, megműtötték, veszélyben a vb-n való szereplése
Megerőszakolt egy tinédzsert a parkolóban egy áltaxis