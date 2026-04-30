Ismét izraeli légicsapás érte Dél-Libanont, többen meghaltak

A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a halálos áldozatok között két gyermek és öt nő van, valamint 23 sebesültről is tudni. Az NNA libanoni hírügynökség azt jelentette, hogy a csapásokban hárman haltak meg Dzsebsít településen, négyen Túlban, ketten pedig Harúfban.

Israel’s attacks on southern Lebanon have killed at least 9 people, according to the country’s National News Agency (NNA), despite a three-week extension to the US-mediated “ceasefire” announced last week. https://t.co/lX6VcaBWkM — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2026



Ugyancsak csütörtökön Joseph Aoun libanoni elnök és Nabih Berri, a libanoni törvényhozás elnöke nemzetközi fellépést szorgalmazott annak érdekében, hogy Izrael hagyjon fel a támadásokkal, valamint nyomozást sürgetett az izraeli hadsereg libanoni civilek ellen elkövetett atrocitásai ügyében.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a zsidó állam támadásai, illetve házrombolásai annak ellenére folytatódnak Dél-Libanonban, hogy a két szomszédos ország tűzszünetben állapodott meg.