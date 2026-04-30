Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból

A természetvédelmi hivatal tájékoztatása szerint a 19 éves gyanúsított kedden akart Tajpejbe utazni, és a védett fajnak számító szárazföldi teknősöket - amelyek közül egy elpusztult - a ruhái alatt, a testéhez szigetelőszalaggal rögzítve próbálta kicsempészni az országból.

A vámhivatal közölte, hogy az állat példányainak értéke a feketepiacon eléri a 9000 dollárt (2,8 millió forint), ezenkívül vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy a nőnek van-e köze valamely nagyobb csempész hálózathoz.

Thai authorities have arrested a teenager at a Bangkok airport for allegedly smuggling 30 tortoises valued at about $9,000 that were taped under her clothing, wildlife officials say



Authorities became suspicious of the 19-year-old woman's unusual movements as she prepared to…