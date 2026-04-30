Thaiföldön őrizetbe vettek egy nőt, aki indiai csillagteknősöket próbált kicsempészni az országból

Tiltott állatszállítás és vámcsalás gyanújával őrizetbe vettek egy tajvani nőt a bangkoki nemzetközi repülőtéren, mert megpróbált kicsempészni az országból 30 példányt a veszélyeztetett fajnak számító indiai csillagteknősből - jelentették be szerdán thaiföldi hatóságok.
2026. április 30., csütörtök 13:03
A természetvédelmi hivatal tájékoztatása szerint a 19 éves gyanúsított kedden akart Tajpejbe utazni, és a védett fajnak számító szárazföldi teknősöket - amelyek közül egy elpusztult - a ruhái alatt, a testéhez szigetelőszalaggal rögzítve próbálta kicsempészni az országból.

A vámhivatal közölte, hogy az állat példányainak értéke a feketepiacon eléri a 9000 dollárt (2,8 millió forint), ezenkívül vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy a nőnek van-e köze valamely nagyobb csempész hálózathoz.

 

A megpróbáltatást túlélő állatokat átadták a természetvédelmi hatóságoknak, hogy gondoskodjanak róluk, egyúttal bizonyítékként szolgáljanak az eljárás során.

A körülbelül 35 centiméter hosszú, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján, azaz a "sebezhető" kategóriában szereplő indiai csillagteknősre világszerte nagy a kereslet.

Thaiföld a veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmének az egyik csomópontja; az országból számtalan állat kerül Ázsia más feketepiacaira.

Forrás: MTI

 

