Sietett a postás, két gyorshajtás követett el egy napon

Ugyanazt a postásautót mérte be kétszer is a traffipax csütörtökön délelőtt Mihálygergén - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
2026. május 29., péntek 16:52
A sebességellenőrzéskor az első alkalommal 66 kilométer/órával, nem sokkal később, ugyanazon az útszakaszon 72 kilométer/órával közlekedett a postásfurgon a legfeljebb 50 kilométer/óra megengedett sebesség helyett.

A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat.

A rendőrség kiemelte: a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, a megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat és csökkenti a reakcióidőt, ami könnyen vezethet balesethez.

 

