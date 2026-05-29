Megjósolták a BL-döntő eredményét a miskolci makik

Gyűrűsfarkú makik jósolták meg a Bajnokok Ligája döntőjének eredményét a Miskolci Állatkertben.
2026. május 29., péntek 14:02
A gondozók egy Paris Saint-Germain és egy Arsenal logóval ellátott, finomságokkal teli tálat helyeztek el a kifutóban. A szabályok szerint az a csapat számít a mérkőzés várható győztesének, amelyik táljából hamarabb elfogy a gyümölcs. A kíváncsi állatok alapos szimatolás után rávetették magukat a csemegékre, és végül a francia csapat edényét ürítették ki elsőként. Hogy a makik megérzése beigazolódik-e, az a Puskás Arénában megrendezett szombat esti fináléjában majd kiderül.

 

