Megjósolták a BL-döntő eredményét a miskolci makik

A gondozók egy Paris Saint-Germain és egy Arsenal logóval ellátott, finomságokkal teli tálat helyeztek el a kifutóban. A szabályok szerint az a csapat számít a mérkőzés várható győztesének, amelyik táljából hamarabb elfogy a gyümölcs. A kíváncsi állatok alapos szimatolás után rávetették magukat a csemegékre, és végül a francia csapat edényét ürítették ki elsőként. Hogy a makik megérzése beigazolódik-e, az a Puskás Arénában megrendezett szombat esti fináléjában majd kiderül.