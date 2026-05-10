Amikor a fák néma igényei hallhatóvá válnak

Van, akik azért dolgoznak, hogy a fák néma igényei hallhatóvá váljanak. A 10 millió fa közössége nem csak ülteti a fákat, hanem a szárazság és kánikula idején locsolja is őket.
Amikor kánikulában mi árnyékba húzódunk, hideg italt veszünk, vagy megmártózunk egy tóban, a városi fák mozdulatlanul állnak a forró aszfalt mentén. Nem tudnak arrébb menni, nem tudnak segítséget kérni, és nem tudnak szólni, ha szomjasak – a 10 millió Fa Alapítvány azért dolgozik, hogy a fák néma igényei hallhatóvá váljanak. A szervezet megalakulása óta nemcsak ülteti, hanem gondozza is a fákat, az elmúlt évek aszályos nyarai azonban egyértelművé tették: ma már nem elég csak a saját ültetésekre figyelni. Több vízre, több emberre, több kannát és tömlőt tartó kézre van szükség ahhoz, hogy a fiatal városi fák túléljék első éveiket.

Családokat mozgat meg országszerte a 10 millió Fa által is támogatott önkéntes vízadás programja
Fotó: 10milliofa.hu

Locsolóközösségeket szervez a 10 millió Fa 

A helyzet súlyosságát látva a 10 millió Fa közössége locsolóközösségek szervezésébe kezdett, majd 2025 nyarán a BKM Zrt. FŐKERT divíziójával, Budapest Fővárosával együttműködésben részt vett az Önkéntes Vízadás kampányban. Az alapítvány ebben az összefogásban azt vállalta, amiben már országos szinten is nagy gyakorlata van: embereket hívott cselekvésre. A feladat nem volt könnyű. Nyári kánikulában kellett elérni, hogy a lakosok vizet vigyenek a fiatal fákhoz, amelyeknek alkalmanként akár 50–60 liter vízre is szükségük lehet.

Az eredmény azt mutatta, hogy a fák néma segélykérése sokakhoz eljutott. Az Önkéntes Vízadás program 3000 embert mozgósított a hőségben szenvedő fiatal fák megmentésére. A lakosság közreműködésével mintegy 

  • 400 000 liter víz jutott el a szomjas fákhoz
  • az applikációt 17 000-en töltötték le, 
  • 1500 aktív Önkéntes Vízadó csatlakozott a programhoz,
  • 7000 fa kapott legalább egyszer vizet.

Idén nagyobb segítségre lesz szükségük a fáknak!

Már a tavasz is aszállyal köszöntött be. Minden jel arra mutat, hogy a fiatal fák védelmében még nagyobb szükség lesz a közösségi gondoskodásra. A 10 millió Fa Alapítvány a lakossági bevonás mellett saját locsolóautóval is dolgozik: a nyári időszakban több mint 1000 fát locsol, és mintegy 1 millió liter vizet juttat ki a városi fákhoz.

A 10 millió Fa fontos szerepet játszik a természetünk védelmében, hiszen nemcsak locsolja a már meglévőket, de újabb fák ültet. Megszervezi a gondoskodást, megszólítja az embereket, összeköti a lakókat, önkénteseket, önkormányzatokat és szakmai partnereket, és láthatóvá, hallhatóvá teszi azt, amit a fák nem tudnak elmondani.


 

Nyitókép: 10milliofa.hu/Mérész Tamás

