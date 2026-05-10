Ön tudta? – Szinte minden konyha alapkelléke a legundorítóbb veszélyforrás
Amikor a fák néma igényei hallhatóvá válnak
Amikor kánikulában mi árnyékba húzódunk, hideg italt veszünk, vagy megmártózunk egy tóban, a városi fák mozdulatlanul állnak a forró aszfalt mentén. Nem tudnak arrébb menni, nem tudnak segítséget kérni, és nem tudnak szólni, ha szomjasak – a 10 millió Fa Alapítvány azért dolgozik, hogy a fák néma igényei hallhatóvá váljanak. A szervezet megalakulása óta nemcsak ülteti, hanem gondozza is a fákat, az elmúlt évek aszályos nyarai azonban egyértelművé tették: ma már nem elég csak a saját ültetésekre figyelni. Több vízre, több emberre, több kannát és tömlőt tartó kézre van szükség ahhoz, hogy a fiatal városi fák túléljék első éveiket.
Locsolóközösségeket szervez a 10 millió Fa
A helyzet súlyosságát látva a 10 millió Fa közössége locsolóközösségek szervezésébe kezdett, majd 2025 nyarán a BKM Zrt. FŐKERT divíziójával, Budapest Fővárosával együttműködésben részt vett az Önkéntes Vízadás kampányban. Az alapítvány ebben az összefogásban azt vállalta, amiben már országos szinten is nagy gyakorlata van: embereket hívott cselekvésre. A feladat nem volt könnyű. Nyári kánikulában kellett elérni, hogy a lakosok vizet vigyenek a fiatal fákhoz, amelyeknek alkalmanként akár 50–60 liter vízre is szükségük lehet.
Az eredmény azt mutatta, hogy a fák néma segélykérése sokakhoz eljutott. Az Önkéntes Vízadás program 3000 embert mozgósított a hőségben szenvedő fiatal fák megmentésére. A lakosság közreműködésével mintegy
- 400 000 liter víz jutott el a szomjas fákhoz
- az applikációt 17 000-en töltötték le,
- 1500 aktív Önkéntes Vízadó csatlakozott a programhoz,
- 7000 fa kapott legalább egyszer vizet.
Idén nagyobb segítségre lesz szükségük a fáknak!
Már a tavasz is aszállyal köszöntött be. Minden jel arra mutat, hogy a fiatal fák védelmében még nagyobb szükség lesz a közösségi gondoskodásra. A 10 millió Fa Alapítvány a lakossági bevonás mellett saját locsolóautóval is dolgozik: a nyári időszakban több mint 1000 fát locsol, és mintegy 1 millió liter vizet juttat ki a városi fákhoz.
A 10 millió Fa fontos szerepet játszik a természetünk védelmében, hiszen nemcsak locsolja a már meglévőket, de újabb fák ültet. Megszervezi a gondoskodást, megszólítja az embereket, összeköti a lakókat, önkénteseket, önkormányzatokat és szakmai partnereket, és láthatóvá, hallhatóvá teszi azt, amit a fák nem tudnak elmondani.
Nyitókép: 10milliofa.hu/Mérész Tamás
+Ez is érdekelheti
Cannes: Egy román család története vitte el az Arany Pálmát
Majdnem megfulladtak - Hajók neveit kapták a kidobott macskák
Megbírságolták a bulizó Mick Jaggert
Oszvald Marikával és Csere Lászlóval is találkozhat a közönség a veszprémi operettfesztiválon
Hétfőtől új részekkel jön az Újratervezés
Eddig soha nem látott premierepizóddal emlékezik a TV2 Scherer Péterre
„Leírhatatlan érzés volt” – Titkos álma vált valóra Curtisnek
Mesterséges intelligenciát is bevetettek vadon élő ázsiai elefántok védelmére Kínában
A vörös szőnyegre lépett a bukott hollywoodi sztár
,,Nagyon sokat jelent számomra” - David Beckham új oldalát mutatta meg
Soha nem hallott nehézségeiről beszélt a világsztár, többször lesújtott rá a gyilkos kór – videóval