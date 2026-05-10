Amikor a fák néma igényei hallhatóvá válnak

Amikor kánikulában mi árnyékba húzódunk, hideg italt veszünk, vagy megmártózunk egy tóban, a városi fák mozdulatlanul állnak a forró aszfalt mentén. Nem tudnak arrébb menni, nem tudnak segítséget kérni, és nem tudnak szólni, ha szomjasak – a 10 millió Fa Alapítvány azért dolgozik, hogy a fák néma igényei hallhatóvá váljanak. A szervezet megalakulása óta nemcsak ülteti, hanem gondozza is a fákat, az elmúlt évek aszályos nyarai azonban egyértelművé tették: ma már nem elég csak a saját ültetésekre figyelni. Több vízre, több emberre, több kannát és tömlőt tartó kézre van szükség ahhoz, hogy a fiatal városi fák túléljék első éveiket.

Családokat mozgat meg országszerte a 10 millió Fa által is támogatott önkéntes vízadás programja

Fotó: 10milliofa.hu

Locsolóközösségeket szervez a 10 millió Fa

A helyzet súlyosságát látva a 10 millió Fa közössége locsolóközösségek szervezésébe kezdett, majd 2025 nyarán a BKM Zrt. FŐKERT divíziójával, Budapest Fővárosával együttműködésben részt vett az Önkéntes Vízadás kampányban. Az alapítvány ebben az összefogásban azt vállalta, amiben már országos szinten is nagy gyakorlata van: embereket hívott cselekvésre. A feladat nem volt könnyű. Nyári kánikulában kellett elérni, hogy a lakosok vizet vigyenek a fiatal fákhoz, amelyeknek alkalmanként akár 50–60 liter vízre is szükségük lehet.

Az eredmény azt mutatta, hogy a fák néma segélykérése sokakhoz eljutott. Az Önkéntes Vízadás program 3000 embert mozgósított a hőségben szenvedő fiatal fák megmentésére. A lakosság közreműködésével mintegy