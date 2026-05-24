Ön tudta? – Szinte minden konyha alapkelléke a legundorítóbb veszélyforrás
Hiába van tisztaság a konyhában, a legnagyobb fertőzésveszélyt épp az rejti, amivel tisztára mossuk a koszos konyhai eszközeinket.
A mosogatószivacs a konyha egyik legtöbbet használt eszköze, melynek szerkezetében könnyen megteremnek a baktériumok, főleg, ha ugyanazzal a szivaccsal tisztíjuk a nyers húsos vágódeszkát, majd a konyhapultot is.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy a mosogatószivacsot érdemes egy-két hetente cserélni, majd használat után jól kicsavarni, és hagyni megszáradni. Továbbá célszerű forró vízzel és fertőtlenítő hatású mosogatószerrel tisztítani, vagy mosogatógépben kimosni.
