2026. május 29. péntek, Magdolna
Leszakadt egy repülő ajtaja felszálláskor Nyíregyházán, nyilatkozott egy utas

Leszakadt egy repülőgép ajtaja, nem sokkal a felszállás után Nyíregyháza közelében a minap. A Debrecenből Varsóba tartó gépnek emiatt kényszerleszállást kellett végrehajtania. Az egyik utas nyilatkozott a Tényeknek.
2026. május 29., péntek 15:00
Kényszerleszállás kellett végrehajtania egy kisrepülőgépnek a Nyíregyházi Repülőtéren, miután menet közben leszakadt az egyik ajtaja. A helyszínre tűzoltókat és rendőröket is riasztottak. 

Szerintem még nem messze lehettünk a kifutópályától. Aztán hirtelen hallottunk egy nagy durranást és az ajtó leszakadt

 – mondta a Tényeknek a repülő egyik utasa.

Hozzátette, hogy az ajtó nem sokkal a felszállás után kinyílt, és azonnal ki is szakadt a helyéről. A pilóta ekkor döntött a kényszerleszállás mellett. 

Információink szerint a kisgép Debrecenből indult, és a lengyel fővárosba, Varsóba tartott az ajtó pedig Nyíregyháza közelében zuhant le. 

Az ajtó súlya akár 5 kiló is lehet, és csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia egy szakértő szerint. 

Ennek a mozgása kiszámíthatatlan. Azt gondolom, a veszély abban van, ha ez autópályán, nagy sebességgel közlekedő autók, vagy közlekedő járművek, vagy vonattal, a nagy sebességgel haladó vonat mozdonyszélvédőjével ütközik, akkor okozhat gondot

 – tette hozzá Siklósi Zoltán repülésbiztonsági szakértő.

Azt még nem tudni, hogy az ajtó miért szakadhatott ki a helyéről, de a szakember szerint a vizsgálat során több lehetséges okot is ellenőrizni kell majd. 

A gép ajtaját egyelőre nem találják, de úgy tudjuk a hatóságok egy jól behatárolt 5 négyzetkilométeres területen keresik.

 

