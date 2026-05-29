Leszakadt egy repülő ajtaja felszálláskor Nyíregyházán, nyilatkozott egy utas

Kényszerleszállás kellett végrehajtania egy kisrepülőgépnek a Nyíregyházi Repülőtéren, miután menet közben leszakadt az egyik ajtaja. A helyszínre tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

Szerintem még nem messze lehettünk a kifutópályától. Aztán hirtelen hallottunk egy nagy durranást és az ajtó leszakadt

– mondta a Tényeknek a repülő egyik utasa.

Hozzátette, hogy az ajtó nem sokkal a felszállás után kinyílt, és azonnal ki is szakadt a helyéről. A pilóta ekkor döntött a kényszerleszállás mellett.

Információink szerint a kisgép Debrecenből indult, és a lengyel fővárosba, Varsóba tartott az ajtó pedig Nyíregyháza közelében zuhant le.