Leszakadt egy repülő ajtaja felszálláskor Nyíregyházán, nyilatkozott egy utas
Kényszerleszállás kellett végrehajtania egy kisrepülőgépnek a Nyíregyházi Repülőtéren, miután menet közben leszakadt az egyik ajtaja. A helyszínre tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.
Szerintem még nem messze lehettünk a kifutópályától. Aztán hirtelen hallottunk egy nagy durranást és az ajtó leszakadt
– mondta a Tényeknek a repülő egyik utasa.
Hozzátette, hogy az ajtó nem sokkal a felszállás után kinyílt, és azonnal ki is szakadt a helyéről. A pilóta ekkor döntött a kényszerleszállás mellett.
Információink szerint a kisgép Debrecenből indult, és a lengyel fővárosba, Varsóba tartott az ajtó pedig Nyíregyháza közelében zuhant le.
Az ajtó súlya akár 5 kiló is lehet, és csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia egy szakértő szerint.
Ennek a mozgása kiszámíthatatlan. Azt gondolom, a veszély abban van, ha ez autópályán, nagy sebességgel közlekedő autók, vagy közlekedő járművek, vagy vonattal, a nagy sebességgel haladó vonat mozdonyszélvédőjével ütközik, akkor okozhat gondot
– tette hozzá Siklósi Zoltán repülésbiztonsági szakértő.
Azt még nem tudni, hogy az ajtó miért szakadhatott ki a helyéről, de a szakember szerint a vizsgálat során több lehetséges okot is ellenőrizni kell majd.
A gép ajtaját egyelőre nem találják, de úgy tudjuk a hatóságok egy jól behatárolt 5 négyzetkilométeres területen keresik.
