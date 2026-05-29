Videón, ahogy egy autó szélvédőjére csapódik egy motoros Csongrádban
Több lövés is eldördült, kések villantak Csepelen
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon közölte, hogy késő délután érkezett a bejelentés, miszerint a Budapesten, a XXI. kerületben a Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel, és egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést.
A helyszínre több rendőri egység érkezett, majd rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak.
Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van, a BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg.
