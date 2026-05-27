Mol: elindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után
Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van
- írták a közleményben.
A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél és vasbeton szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem - ismertették.
A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat
- erősítették meg.
Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal - hangsúlyozták a közleményben
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én történt a robbanás történt. A balesetben egy ember meghalt és az esetnek több súlyos sérültje is van.
A nyitókép illusztráció: Tények Archív
