Mol: elindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után

A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat

- erősítették meg.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal - hangsúlyozták a közleményben

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során május 22-én történt a robbanás történt. A balesetben egy ember meghalt és az esetnek több súlyos sérültje is van.



A nyitókép illusztráció: Tények Archív