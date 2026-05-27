NAV: értesítés érkezik az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásáról
Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeletidíjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes FELIR-száma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELMDIJ-bevallást
- erősítette meg a közlemény.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELMDIJ-bevallást ugyanis elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-en (külföldről +36 (1) 461-1819), illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek.
Június 1-ig nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását
- figyelmeztetett a NAV.
