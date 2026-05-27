Árnyékcégek hálójában: százmilliókat tüntettek el a fantomüzletek mesterei

Tizenegy embert gyanúsítanak a nyomozók egy nagyszabású csalássorozat miatt, amely során a gyanú szerint összesen 236 millió forint kárt okoztak vállalkozásoknak országszerte – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon.

A nyomozás még 2023 februárjában indult, miután egy nagy magyar részvénytársaság feljelentést tett, mert visszaéltek a cég nevével és logójával. Az elkövetők a vállalat mögé bújva különböző cégeket kerestek meg, majd hamis üzletekkel csapták be őket.

A rendőrök szerint a csalók több ismert vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kértek árajánlatokat különböző termékekre.

A listán drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek és hordós olaj is szerepelt.

Az árukat utólagos fizetési feltételekkel rendelték meg, majd fuvarozókkal elszállíttatták, a számlákat azonban soha nem fizették ki.