NAV: értesítés érkezik az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásáról
Árnyékcégek hálójában: százmilliókat tüntettek el a fantomüzletek mesterei
Tizenegy embert gyanúsítanak a nyomozók egy nagyszabású csalássorozat miatt, amely során a gyanú szerint összesen 236 millió forint kárt okoztak vállalkozásoknak országszerte – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon.
A nyomozás még 2023 februárjában indult, miután egy nagy magyar részvénytársaság feljelentést tett, mert visszaéltek a cég nevével és logójával. Az elkövetők a vállalat mögé bújva különböző cégeket kerestek meg, majd hamis üzletekkel csapták be őket.
A rendőrök szerint a csalók több ismert vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kértek árajánlatokat különböző termékekre.
A listán drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek és hordós olaj is szerepelt.
Az árukat utólagos fizetési feltételekkel rendelték meg, majd fuvarozókkal elszállíttatták, a számlákat azonban soha nem fizették ki.
A bűnszervezet egy másik módszert is alkalmazott: neves cégek nevében kínáltak rendkívül kedvező áron különböző termékeket vállalkozóknak. A vevőktől előleget kértek, ám a megrendelt áruk végül nem érkeztek meg.
A közlemény szerint a nyomozók több ügyet is összekapcsoltak, miután az elkövetők által használt bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyezéseket mutattak. A szálak végül egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfihoz vezettek, akit a hatóságok a bűncselekmény kitervelőjének tartanak.
A férfit és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg. További nyolc embernek pénzmosás miatt kell felelnie.
A rendőrség közlése szerint az eljárás korábban letartóztatások mellett zajlott, jelenleg azonban mind a tizenegy gyanúsított szabadlábon védekezik.
Nyitókép: police.hu
+Ez is érdekelheti
Csodát ígértek, vizsgálat lett belőle
Váratlan fordulatot vett az éjszakai mentőakció Kiskunhalason
Invázió indulhat a következő napokban, figyelmeztet a katasztrófavédelem
Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ
Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt
Hidegfront söpör végig az országon, a viharos széllökés sem kizárt
Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről
Videón a hajmeresztő mutatvány: Az M5-ös autópálya leállósávjában tekert egy biciklis
Nem vette észre a járókeretes férfit, halálra gázolta
Egyetlen cigicsikk okozott tüzet egy dunaújvárosi tízemeletesben
Rombolt-tombolt egy őrjöngő a Bikás parkban