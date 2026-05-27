2026. május 27. szerda, Hella
27°C Budapest
nyomozás
rendőrség
csalás
letartóztatás

Árnyékcégek hálójában: százmilliókat tüntettek el a fantomüzletek mesterei

Árnyékcégek hálójában: százmilliókat tüntettek el a fantomüzletek mesterei
Ismert vállalatok nevével csaltak ki vagyonokat.
2026. május 27., szerda 10:13
Vágólapra másolva!

Tizenegy embert gyanúsítanak a nyomozók egy nagyszabású csalássorozat miatt, amely során a gyanú szerint összesen 236 millió forint kárt okoztak vállalkozásoknak országszerte – közölte szerdán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon.

A nyomozás még 2023 februárjában indult, miután egy nagy magyar részvénytársaság feljelentést tett, mert visszaéltek a cég nevével és logójával. Az elkövetők a vállalat mögé bújva különböző cégeket kerestek meg, majd hamis üzletekkel csapták be őket.

A rendőrök szerint a csalók több ismert vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kértek árajánlatokat különböző termékekre.

A listán drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek és hordós olaj is szerepelt.

Az árukat utólagos fizetési feltételekkel rendelték meg, majd fuvarozókkal elszállíttatták, a számlákat azonban soha nem fizették ki.

A bűnszervezet egy másik módszert is alkalmazott: neves cégek nevében kínáltak rendkívül kedvező áron különböző termékeket vállalkozóknak. A vevőktől előleget kértek, ám a megrendelt áruk végül nem érkeztek meg.

A közlemény szerint a nyomozók több ügyet is összekapcsoltak, miután az elkövetők által használt bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyezéseket mutattak. A szálak végül egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfihoz vezettek, akit a hatóságok a bűncselekmény kitervelőjének tartanak.

A férfit és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg. További nyolc embernek pénzmosás miatt kell felelnie.

A rendőrség közlése szerint az eljárás korábban letartóztatások mellett zajlott, jelenleg azonban mind a tizenegy gyanúsított szabadlábon védekezik.

Nyitókép: police.hu

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra