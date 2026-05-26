tiszaújváros
robbanás
sérült

Újabb hír érkezett a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültjéről

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt négy sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota javult, már nem kell lélegeztetni - tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI-t.
2026. május 26., kedd 13:13
Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül négy súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta a égési centrumban kezelik.

 

