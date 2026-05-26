Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval

Gyerekeket szállító busszal ütközött egy szerelvény.
2026. május 26., kedd 13:48
Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Belgiumban Buggenhout városában, Antwerpen és Brüsszel között: egy vonat egy iskolabusszal ütközött egy vasúti átjárónál. A helyi sajtó szerint több halálos áldozata is van a tragédiának – írta meg a BILD.

Az iskolabusz a lezárt sorompó ellenére hajtott a sínekre. A vonat ekkor már közeledett az állomás felé és fékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.

A felvételek azt mutatják, hogy a sorompók zárva voltak, a lámpa pedig piros volt. Nem tudjuk, hogyan történhetett a baleset

-    nyilatkozta a belga vasúti infrastruktúrát kezelő cég szóvivője.

A buszon hét iskolás gyermek, a sofőr és egy kísérő felnőtt utazott. Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét.

A balesetet követően mintegy száz vonatutast evakuáltak és láttak el a helyszínen. A rendőrség jelenleg bizonyítékokat gyűjt, és szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos körülményeit.
 

 

