Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Belgiumban Buggenhout városában, Antwerpen és Brüsszel között: egy vonat egy iskolabusszal ütközött egy vasúti átjárónál. A helyi sajtó szerint több halálos áldozata is van a tragédiának – írta meg a BILD.
Az iskolabusz a lezárt sorompó ellenére hajtott a sínekre. A vonat ekkor már közeledett az állomás felé és fékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni.
A felvételek azt mutatják, hogy a sorompók zárva voltak, a lámpa pedig piros volt. Nem tudjuk, hogyan történhetett a baleset
- nyilatkozta a belga vasúti infrastruktúrát kezelő cég szóvivője.
A buszon hét iskolás gyermek, a sofőr és egy kísérő felnőtt utazott. Két diák, a kísérőjük és a buszsofőr vesztette életét.
A balesetet követően mintegy száz vonatutast evakuáltak és láttak el a helyszínen. A rendőrség jelenleg bizonyítékokat gyűjt, és szakértők bevonásával vizsgálja a tragédia pontos körülményeit.
+Ez is érdekelheti
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset
Holtan találták meg a boszniai Visocica-hegységben eltűnt horvát hegymászót
Mérgező azbesztfüst miatt zártak be az iskolákat
Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében
Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban