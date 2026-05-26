Mérgező azbesztfüst miatt zártak be az iskolákat

A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező, azbesztrészecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon.

A tűz hétfő délelőtt keletkezett a mintegy kétezer négyzetméteres ruházati raktárban. A hatalmas füstoszlop még Brüsszel belvárosából és a több tucat kilométerre fekvő Nivelles környékéről is jól látható volt. Szemtanúk szerint a lángokat kisebb robbanások is kísérték.

A belga közszolgálati RTBF televízió tudósítása szerint a tűz intenzitása estére csökkent, de a hatóságok arra számítanak, hogy az oltási munkálatok még több napig eltarthatnak. A helyszínen a térség tűzoltósága, valamint a polgári védelem is dolgozik.

A település vezetése aktiválta a helyi katasztrófatervet. Samuel D’Orazio polgármester a Belga hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: a lángok terjedését sikerült megfékezni, ugyanakkor az oltás egész éjszaka, sőt várhatóan azután is folytatódik.