Emelkedett a halálos áldozatok száma Pakisztánban, videón a vonatrobbanás

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben Pakisztánban.

A robbantás elkövetőjeként a szakadár Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA) jelentkezett, amely vasárnap a tartomány székhelyén, Kvettában támadta meg a vonatot. A helyi kormányzat szóvivője közölte, hogy rendkívüli állapotot hirdettek ki a város összes állami, illetve magánkórházában.

Rendőrségi források szerint a merényletnek mintegy 30 sebesültje van, de mentőszolgálatok szerint ez a szám már meghaladta a 90-et.

Sehbaz Sarif miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében elítélte a merényletet és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak.