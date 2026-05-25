Emelkedett a halálos áldozatok száma Pakisztánban, videón a vonatrobbanás
Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap sokan meghaltak egy vonat elleni robbantásos merényletben Pakisztánban.
A robbantás elkövetőjeként a szakadár Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA) jelentkezett, amely vasárnap a tartomány székhelyén, Kvettában támadta meg a vonatot. A helyi kormányzat szóvivője közölte, hogy rendkívüli állapotot hirdettek ki a város összes állami, illetve magánkórházában.
Rendőrségi források szerint a merényletnek mintegy 30 sebesültje van, de mentőszolgálatok szerint ez a szám már meghaladta a 90-et.
Sehbaz Sarif miniszterelnök az X-en közzétett üzenetében elítélte a merényletet és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak.
Beludzsisztán Pakisztán legszegényebb és legnagyobb területű tartománya. A fejlettségét tekintve számos mutatója elmarad az ország többi részétől, különösen az oktatás, a foglalkoztatás és a gazdasági fejlődés terén. A beludzs szakadárok azzal vádolják a pakisztáni kormányt, hogy kizsákmányolja a tartomány földgázkészleteit és bőséges ásványkincseit anélkül, hogy a helyi lakosság részesülne az azokból származó jövedelemből.
Tavaly a BLA elfoglalt egy, a biztonsági erők több száz tagját és családjaikat szállító vonatot, a túszok kiszabadításáért zajló, két napon át tartó harcokban pedig több mint 20-an meghaltak.
A szeparatisták emellett többször intéztek támadást a tartományban indított kínai beruházások ellen is - áll az MTI közleményében.
