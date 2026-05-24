Mozgó vonat alá zuhant egy 40 év körüli férfi a balatonszárszói állomáson

Kórházba szállítottak azt a 40 év körüli budapesti férfit, aki egy mozgó vonat alá zuhant a Somogy vármegyei balatonszárszói vasútállomáson – közölte a Somogy vármegyei hírportál.



Mint kiderült, az áldozat a szerelvény utolsó előtti kocsija alá esett be, amely át is ment rajta.

A férfi túlélte a balesetet, de rendkívül súlyos állapotban kórházba szállították.

