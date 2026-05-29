Kisgyereket és édesanyját gázolt el egy ittas autós Győrben

Győrben a Kodály Zoltán utcában haladt kocsijával egy 47 éves helyi férfi csütörtökön 14 óra 50 perc körül. Egy zebrához érve nem adott elsőbbséget az úton gyermekével szabályosan átkelő nőnek, és elütötte őket. A balesetben az asszony és a gyerek is megsérült, mindkettejüket kórházba vitték a mentők.

A sofőrt előállították a rendőrök és megszondáztatták, ami pozitív eredményt mutatott.

A férfi ellen súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés bűntette miatt indult büntetőeljárás.

Nyitókép: police.hu