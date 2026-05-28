Zalában fogtak el egy többszörösen körözött német férfit

Elfogtak a Zala vármegyei Bánokszentgyörgyön egy német férfit, akit alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt kerestek - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a police.hu oldalon.
2026. május 28., csütörtök 10:04
Azt írták, hogy a 63 éves német állampolgár ellen Németország bocsátott ki európai elfogatóparancsot.

A szökevény búvóhelyét a nyomozók azonosították, majd május 20-án elfogták a férfit.

Előállítását, majd őrizetbe vételét követően a bíróság rendelkezett a férfi ideiglenes átadási letartóztatásáról - közölték.

