Meghalt Reményi Károly
Életének 93. évében, május 22-én elhunyt Reményi Károly Széchenyi-díjas magyar gépész- és villamosmérnök, energetikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja - tudatta a köztestület az MTI-vel szerdán.
Reményi Károly Pestszenterzsébeten született 1934-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) 1957-ben gépészmérnöki, majd 1962-ben villamosmérnöki diplomát szerzett. Pályafutását a Csepeli Erőműnél kezdte, majd tizenkét éven át az Erőmű Trösztnél (ma: Magyar Villamos Művek Zrt.) dolgozott műszaki munkatársként - olvasható az MTA közleményében.
Reményi Károly huszonkét éven keresztül volt a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet (VEIKI) tudományos igazgatóhelyettese, 1992-től pedig kutatóprofesszorként segítette az intézményt. 1990-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a BME Gépészmérnöki Karának Energetika Tanszékére. Oktatói tevékenysége részeként kulcsszerepet vállalt a BME Gépészmérnöki Kar és Villamosmérnöki Kar által közösen gondozott energetikai mérnök szak megalapításában és a BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola megalapításában.
A műszaki tudományok kandidátusi fokozatát 1967-ben, akadémiai doktori értekezését 1974-ben védte meg. Az MTA Energetikai, valamint Áramlás- és Hőtechnikai Bizottságának tagja volt. 1987-ben az MTA levelező, 1998-ban pedig rendes tagjává választották.
Fő kutatási területe az energetika és a tüzeléstechnika, ezen belül a gyenge minőségű szenek és szénhidrogének voltak. Emellett foglalkozott a szénkeverékek aprítási és égési törvényszerűségeivel, valamint a szénhidrogének és a szénportűz stabilitásával is. A 2000-es évek második felétől a globális felmelegedés energetikai problémáit kutatta.
Legjelentősebb szabadalma a munkatársaival kidolgozott, úgynevezett "hibrid-fluidizációs tüzelési rendszer" volt, amelynek jelentősége, hogy az eljárás megoldást ad a tüzelés stabilitásával, károsanyag-kibocsátásával, valamint a különböző tüzelőanyagok minőségváltozásával kapcsolatos problémákra, illetve lényegesen mérsékli a problémákat. A rendszer az energiatermelés jelentős szektorában hozzájárult a kutatás-fejlesztés hatékonyságának növeléséhez.
Jelentős szerepe volt az újonnan épített erőművek (Ajkai Hőerőmű, Oroszlányi Erőmű, Dunamenti Erőmű és Bánhida stb.) üzembe helyezése kapcsán felmerült problémák megoldásában, illetve fontos eredményeket ért el az energetikai hőcserélők fejlesztésében és az erőművi víztisztítás területén
- olvasható az MTA közleményében.
