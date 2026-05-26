Új szerep, új elme? Megdöbbentő eredményeket hozott egy apaságról szóló kutatás
Meglepő felfedezésre jutottak német kutatók: az apaság nemcsak érzelmileg, hanem biológiailag is átformálja a férfiakat. A FITBOOK által kedden ismertetett tanulmány szerint a gyermek születése után a férfi agy szerkezete és működése is változni kezd. A kutatást az RWTH Aacheni Egyetem szakemberei végezték Negin Daneshnia vezetésével.
A vizsgálat során 25 biológiai apát követtek nyomon gyermekük születése utáni első fél évben. A férfiak agyát összesen hatszor vizsgálták MRI-felvételekkel, miközben a kutatók azt figyelték, hogyan alakulnak az érzelmekért, kötődésért és társas kapcsolatokért felelős agyi területek.
Vajon az apaság mérhetően megváltoztatja-e a férfi agyat?
- feszegette a kutatás egyik legfontosabb kérdése.
Az eredmények alapján igen. A szakemberek szerint az apák agyában olyan területek mutattak változásokat, amelyek a gondoskodással, az empátiával és az érzelmi kapcsolódással függnek össze.
A kutatók arra is rámutattak, hogy a legtöbb apa ösztönösen érzi ezt az átalakulást. A gyermek érkezése után sokan erősebb védelmező ösztönt, mélyebb érzelmeket és fokozott felelősségérzetet tapasztalnak.
Az apaság egy életet megváltoztató élmény, amely tükröződik az agyban
- jelentették ki a tanulmányban.
A szakértők hangsúlyozták, hogy bár a kutatás megfigyeléses jellegű volt, és további vizsgálatokra van szükség, az eredmények társadalmi szempontból is jelentősek lehetnek.
