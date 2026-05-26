2026. május 26. kedd, Evelin, Fülöp
28°C Budapest
apaság
kutatás
tanulmány

Új szerep, új elme? Megdöbbentő eredményeket hozott egy apaságról szóló kutatás

Új szerep, új elme? Megdöbbentő eredményeket hozott egy apaságról szóló kutatás
Így hat a férfiakra a gyermek érkezése.
2026. május 26., kedd 19:23
Vágólapra másolva!

Meglepő felfedezésre jutottak német kutatók: az apaság nemcsak érzelmileg, hanem biológiailag is átformálja a férfiakat. A FITBOOK által kedden ismertetett tanulmány szerint a gyermek születése után a férfi agy szerkezete és működése is változni kezd. A kutatást az RWTH Aacheni Egyetem szakemberei végezték Negin Daneshnia vezetésével.

A vizsgálat során 25 biológiai apát követtek nyomon gyermekük születése utáni első fél évben. A férfiak agyát összesen hatszor vizsgálták MRI-felvételekkel, miközben a kutatók azt figyelték, hogyan alakulnak az érzelmekért, kötődésért és társas kapcsolatokért felelős agyi területek.

Vajon az apaság mérhetően megváltoztatja-e a férfi agyat?

-    feszegette a kutatás egyik legfontosabb kérdése.

Az eredmények alapján igen. A szakemberek szerint az apák agyában olyan területek mutattak változásokat, amelyek a gondoskodással, az empátiával és az érzelmi kapcsolódással függnek össze.

A kutatók arra is rámutattak, hogy a legtöbb apa ösztönösen érzi ezt az átalakulást. A gyermek érkezése után sokan erősebb védelmező ösztönt, mélyebb érzelmeket és fokozott felelősségérzetet tapasztalnak.

Az apaság egy életet megváltoztató élmény, amely tükröződik az agyban

-    jelentették ki a tanulmányban.

A szakértők hangsúlyozták, hogy bár a kutatás megfigyeléses jellegű volt, és további vizsgálatokra van szükség, az eredmények társadalmi szempontból is jelentősek lehetnek.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra