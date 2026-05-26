Halálos tragédia, tinik repültek ki egy autóból - Fotó
Kukásautó ölt meg egy hajléktalan nőt, a kukások csak úgy ott hagyták
Az egyesült államokbeli Louisville-ben egy kukásautó ölt meg egy 35 éves hajléktalan nőt, Tyrah Adams -t, közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, az áldozat egy éppen tisztításra kijelölt sikátorban feküdt egy kartondobozban, melyet több szemét is körülvett. A munkások nem ellenőrizték kellően a környéket, így a géppel felemelték a nőt, összenyomták a testét, majd egy sikátorba dobták.
A munkások magára hagyták az áldozatot
– mondta a család ügyvédje, akik feljelentették a dolgozókat, akik azt mondták, hogy nem vették észre a nőt.
A magára hagyott sértett utolsó erejével egy közeli boltban kért segítséget, ahol azonnal értesítették a 911-et.
Az áldozat belehalt sérüléseibe, a halottkém jelentése szerint súlyos tompa erőhatás és a testének hirtelen összenyomása okozta a halálát. A cég nem kívánt nyilatkozni a perről.
Nyitókép: Tyrah Adams Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Holttestet találtak a Dunában, kiderült, ki az áldozat
Tíz hónapos kisbaba rekedt egy parkoló autóba, videón a mentőakció
Hat napnyi pokol: sokkoló vallomást tett az emberrablás túlélője
Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset