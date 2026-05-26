Kukásautó ölt meg egy hajléktalan nőt, a kukások csak úgy ott hagyták

Magára hagyták a sérültet.
2026. május 26., kedd 20:36
Az egyesült államokbeli Louisville-ben egy kukásautó ölt meg egy 35 éves hajléktalan nőt, Tyrah Adams -t, közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, az áldozat egy éppen tisztításra kijelölt sikátorban feküdt egy kartondobozban, melyet több szemét is körülvett. A munkások nem ellenőrizték kellően a környéket, így a géppel felemelték a nőt, összenyomták a testét, majd egy sikátorba dobták. 

A munkások magára hagyták az áldozatot

– mondta a család ügyvédje, akik feljelentették a dolgozókat, akik azt mondták, hogy nem vették észre a nőt.


A magára hagyott sértett utolsó erejével egy közeli boltban kért segítséget, ahol azonnal értesítették a 911-et.

Az áldozat belehalt sérüléseibe, a halottkém jelentése szerint súlyos tompa erőhatás és a testének hirtelen összenyomása okozta a halálát. A cég nem kívánt nyilatkozni a perről.

Nyitókép: Tyrah Adams Facebook-oldala

 

