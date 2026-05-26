Tíz hónapos kisbaba rekedt egy parkoló autóba, videón a mentőakció
A minap a rendőrök segítségét kérték Turócszentmárton (Martin) egyik gyorséttermének a parkolójában, Szlovákiában, miután egy tíz hónapos kisbaba egy bezáródott autóban rekedt - tudatta a Paraméter.
Az egyenruhások teleszkópos bottal betörték az autó első oldalablakát, hogy gyorsan ki tudják szabadítani a csecsemőt. Az akció sikeres volt, a gyermeket időben kiemelték a járműből. A rendőrség videót is közölt a mentőakcióról, mely IDE KATTINTVA megtekinthető.
A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet:
nyáron néhány perc alatt is életveszélyesen felforrósodhat egy autó belső tere, ezért soha nem szabad gyermeket vagy állatot felügyelet nélkül a járműben hagyni.
A szlovák hatóságok hamarosan elindítják hagyományos nyári kampányukat is „Ne felejts az autóban!” címmel, amelyben oktatóvideókkal és tájékoztató anyagokkal hívják fel a sofőrök figyelmét a veszélyekre.
Arra kérnek mindenkit:
ha parkoló autóban egyedül hagyott gyermeket vagy állatot látnak, azonnal értesítsék a 158-as segélyhívót vagy próbálják megkeresni a jármű tulajdonosát. A hasonló helyzetekben akár másodpercek is életet menthetnek.
