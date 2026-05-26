Tíz hónapos kisbaba rekedt egy parkoló autóba, videón a mentőakció

A minap a rendőrök segítségét kérték Turócszentmárton (Martin) egyik gyorséttermének a parkolójában, Szlovákiában, miután egy tíz hónapos kisbaba egy bezáródott autóban rekedt - tudatta a Paraméter.

Az egyenruhások teleszkópos bottal betörték az autó első oldalablakát, hogy gyorsan ki tudják szabadítani a csecsemőt. Az akció sikeres volt, a gyermeket időben kiemelték a járműből. A rendőrség videót is közölt a mentőakcióról, mely IDE KATTINTVA megtekinthető.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet:

nyáron néhány perc alatt is életveszélyesen felforrósodhat egy autó belső tere, ezért soha nem szabad gyermeket vagy állatot felügyelet nélkül a járműben hagyni.

A szlovák hatóságok hamarosan elindítják hagyományos nyári kampányukat is „Ne felejts az autóban!” címmel, amelyben oktatóvideókkal és tájékoztató anyagokkal hívják fel a sofőrök figyelmét a veszélyekre.