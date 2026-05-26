Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak

Erőszak miatt kellett beavatkozniuk a hatóságoknak hétfő este Déva városában, ahol több ember keveredett verekedésbe a Maros folyó partján. Az incidens végén öt férfit és két nőt vettek őrizetbe – számolt be kedden a news.ro.

A Hunyad Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a rendőrök este 19:09 körül kaptak bejelentést a 112-es segélyhívón keresztül arról, hogy konfliktus alakult ki a Maros partján, a Grigorescu körzetben.

A balhé egy 23 éves dévai férfi miatt robbant ki, aki illegálisan bement egy házba és bántalmazott egy 26 éves nőt.

A helyszínre érkező rendőrök két erősen ittas és agresszívan viselkedő férfit is igazoltattak. A 45 és 37 éves férfiakat végül megbilincselték. A konfliktus mérete miatt további rendőri egységeket is a helyszínre vezényeltek, hogy helyreállítsák a rendet.

A nyomozás során végül hét gyanúsítottat azonosítottak – öt férfit és két nőt –, akik 22 és 48 év közöttiek, és Déváról, illetve Romos községből származnak. A rendőrség 24 órás őrizetbe vételükről döntött. Az ügyben fenyegetés, testi sértés és lakásba való illegális behatolás miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik.