Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Erőszak miatt kellett beavatkozniuk a hatóságoknak hétfő este Déva városában, ahol több ember keveredett verekedésbe a Maros folyó partján. Az incidens végén öt férfit és két nőt vettek őrizetbe – számolt be kedden a news.ro.
A Hunyad Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a rendőrök este 19:09 körül kaptak bejelentést a 112-es segélyhívón keresztül arról, hogy konfliktus alakult ki a Maros partján, a Grigorescu körzetben.
A balhé egy 23 éves dévai férfi miatt robbant ki, aki illegálisan bement egy házba és bántalmazott egy 26 éves nőt.
A helyszínre érkező rendőrök két erősen ittas és agresszívan viselkedő férfit is igazoltattak. A 45 és 37 éves férfiakat végül megbilincselték. A konfliktus mérete miatt további rendőri egységeket is a helyszínre vezényeltek, hogy helyreállítsák a rendet.
A nyomozás során végül hét gyanúsítottat azonosítottak – öt férfit és két nőt –, akik 22 és 48 év közöttiek, és Déváról, illetve Romos községből származnak. A rendőrség 24 órás őrizetbe vételükről döntött. Az ügyben fenyegetés, testi sértés és lakásba való illegális behatolás miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset
Holtan találták meg a boszniai Visocica-hegységben eltűnt horvát hegymászót
Mérgező azbesztfüst miatt zártak be az iskolákat
Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében
Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban