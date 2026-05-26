Napernyő végzett egy asszonnyal, miközben a férjével vacsorázott
Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt
Megrázó tragédia történt hétfő délelőtt a csehországi Tábor egyik szakközépiskolájánál: egy diák röviddel az érettségi vizsga kezdete előtt összeesett az intézmény épülete előtt, majd életét vesztette – írta meg a Paraméter.
A fiatal a Kereskedelmi, Szolgáltatási- és Kézműves Szakközépiskola előtt lett rosszul. A helyszínre riasztott mentők gyorsan megérkeztek, de már nem tudták megmenteni az életét.
A tragédia még azelőtt történt, hogy hivatalosan elkezdődött volna a vizsganap. Az iskola igazgatója megerősítette a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a halál pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.
Sajtóértesülések szerint nem kizárt, hogy a diák valamilyen serkentőszert vagy drogot fogyaszthatott, ezt azonban az intézmény vezetője nem kívánta kommentálni. Elmondása szerint csak a boncolás és a hivatalos vizsgálatok lezárása után derülhet ki, mi vezetett a tragédiához.
A történtek miatt az iskola törölte a hétfőre tervezett érettségi vizsgákat. A megmérettetések kedden folytatódnak módosított időbeosztás szerint.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Megölte volt barátnője anyját egy férfi, az egész családra rátámadt
Iskolabusz ütközött vonattal, többen meghaltak Belgiumban - videóval
Holtan találtak egy 11 éves fiút, törölköző volt a nyakára kötve
Megölte testvérét, megette a szemgolyóját, majd öngyilkos lett
Tömegverekedésbe torkollott egy folyóparti konfliktus, különleges egységeket is riasztottak
Siklóernyőst gázolt egy repülő, videón a baleset
Holtan találták meg a boszniai Visocica-hegységben eltűnt horvát hegymászót
Mérgező azbesztfüst miatt zártak be az iskolákat
Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében
Garázsba csapódott egy autós Kisrebrán, videón a brutális baleset
Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban