Iskola előtt összeesett egy diák, azonnal meghalt

Megrázó tragédia történt hétfő délelőtt a csehországi Tábor egyik szakközépiskolájánál: egy diák röviddel az érettségi vizsga kezdete előtt összeesett az intézmény épülete előtt, majd életét vesztette – írta meg a Paraméter.

A fiatal a Kereskedelmi, Szolgáltatási- és Kézműves Szakközépiskola előtt lett rosszul. A helyszínre riasztott mentők gyorsan megérkeztek, de már nem tudták megmenteni az életét.

A tragédia még azelőtt történt, hogy hivatalosan elkezdődött volna a vizsganap. Az iskola igazgatója megerősítette a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a halál pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Sajtóértesülések szerint nem kizárt, hogy a diák valamilyen serkentőszert vagy drogot fogyaszthatott, ezt azonban az intézmény vezetője nem kívánta kommentálni. Elmondása szerint csak a boncolás és a hivatalos vizsgálatok lezárása után derülhet ki, mi vezetett a tragédiához.

A történtek miatt az iskola törölte a hétfőre tervezett érettségi vizsgákat. A megmérettetések kedden folytatódnak módosított időbeosztás szerint.